Däckskiftare
2025-09-27
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Malmö
, Stockholm
Är du en person som gillar fart, fläkt och att få saker att rulla smidigt, bokstavligt talat. Då kan detta vara jobbet för dig!
Som däckskiftare i Arlöv får du chansen att bli en viktig del i ett sammansvetsat team där ni tillsammans ser till att hundratals bilar får tryggare grepp på vägarna inför vintern.
Vad erbjuder rollen?
Du kommer att skifta, kontrollera och tvätta däck. Du tar hand om smörjning, uppmärkning och förvaring av hjul på kundernas däckhotell. Allt sker med struktur och precision för att ge kunderna en riktigt proffsig upplevelse. Har du tidigare erfarenhet av exempelvis däckbalansering eller om du tidigare jobbat under däcksäsongen är det ett stort plus. Här får du möjlighet att ta tillvara på dina kunskaper och utvecklas vidare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skifta-, kontrollera- och tvätta däck
Smörja, märka upp och lagra hjul på kundens däckhotell
Arbeta i team tillsammans med kollegor för att säkerställa ett effektivt flöde
Det bästa är att du inte gör detta ensam. Du arbetar sida vid sida med kollegor i ett effektivt och samarbetsvilligt team där ni peppar varandra och skapar ett härligt arbetsflöde. Arbetet är fysiskt och kräver både styrka och energi, vilket gör det perfekt för dig som gillar att hålla igång kroppen under arbetsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
via e mail
E-post: naeem_mujahid@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Repose Connection & Technical Service AB
(org.nr 556853-4258)
Företagsvägen 29 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
Repose Connection & Technical Jobbnummer
9529707