Däckmontör

Agillo AB / Montörsjobb / Göteborg
2025-09-16


Däckmontör till Göteborg - Säve
Vi på Agillo söker en engagerad och ansvarsfull däckmontör till en av våra samarbetspartners i Säve. Vi söker dig som har erfarenhet av däckmontering och vill arbeta i en fartfylld miljö där noggrannhet och effektivitet står i fokus.
Om du gillar att arbeta praktiskt, har god fysik och trivs med ett fysiskt arbete, då kan detta vara jobbet för dig!
Placering: Säve
Omfattning: Heltid (fram till december)
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 08:00-17:00
Start: 29 september

Dina arbetsuppgifter
I rollen som däckmontör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Montering av däck på fälg
Krängning av däck med hjälp av maskin
Övriga förekommande uppgifter i verkstaden

Arbetet är praktiskt och stundtals fysiskt krävande, så vi ser gärna att du är i god fysisk form och gillar att jobba med händerna.

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av däckmontering är krav
Vana att arbeta med maskiner för däckkrängning är meriterande
God arbetsmoral och ansvarskänsla
Punktlig och noggrann
Du talar och förstår svenska

Om Agillo AB
Agillo är ett Göteborgsföretag inom bemanning och rekrytering som hjälper människor och företag att växa. Vi tror på varje människas vilja och förmåga att bidra och göra skillnad. Att vara en Doer helt enkelt, oavsett bransch eller arbetsplats.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agillo AB (org.nr 556741-2282)
August Barks Gata 25 B (visa karta)
421 32  VÄSTRA FRÖLUNDA

Jobbnummer
9511060

