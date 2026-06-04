Det ultimata sidogigget? 50% som asse i Norrköping
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2026-06-04
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Det ultimata sidogigget? 50% som asse i Norrköping
Letar du efter ett jobb som ger dig maximalt med fri tid? Där du gör bort hela veckans arbetstid på ett enda dygn – och kan använda resten av dagarna till att plugga, frilansa eller bara vara på dina egna villkor? Då har du hittat rätt.
Nu söker jag en personlig assistent på halvtid (50%). Det innebär i snitt ett dygnspass i veckan där du är mina förlängda armar och ben. Resten av veckan äger du själv.
Vem är det du ska jobba för då? Jag är ibland en radikal aktivist och numera en ganska hängiven kolonilottsägare. Jag har kanske lämnat den rena latheten bakom mig efter 30, men jag kan fortfarande växla från stenhårt politiskt fokus till att bara vilja skrota runt utan krav.
Just nu jobbar jag heltid i Stockholm med rättighetsfrågor och brottsofferstöd, vilket innebär att vi kommer att pendla och resa väldigt mycket under arbetstid. Utöver det är jag politiskt engagerad på hög nivå (så räkna med intensiva möten, debatter och valrörelse). När jag mot förmodan har fritid har jag ett delat ägandeskap i en kolonilott där det rensas ogräs och fixas, hänger med kompisar, dricker öl och planerar för världsherravälde.
Jag använder en elrullstol överallt. När jag inte tar bilen åker jag mycket (MYCKET) tåg. Är engagerad i allt och inget på samma gång. Ibland är jag perfektionist – gurka ska hackas på ett visst sätt, och lite mikromanagement måste man ju ändå få ägna sig åt som chef! Samtidigt finns det andra saker jag bryr mig förvånansvärt lite om. Kort sagt: jag är sådär härligt hemskt mänsklig och aldrig helt konsekvent. Tjänsten utgår från mitt hem i centrala Norrköping, men som sagt – Stockholm och andra platser är en stor del av vardagen.
Vem är du? Det här upplägget är helt idealiskt för dig som pluggar på universitetet eller har en annan sysselsättning där du styr din egen tid. Passet börjar som regel klockan 22.00 och sträcker sig till 22.00 nästa dygn. Det betyder att du oftast inleder passet med att sova (sovande jour) innan vi drar igång nästa morgon. Du behöver ha möjlighet att jobba alla dagar i veckan, inklusive helger, men har du enstaka obligatoriska moment i skolan brukar det gå att anpassa.
Jag ser gärna att du är omkring 25–35+ år, öppen, lyhörd och bra på att följa en instruktion. Men det absolut viktigaste är att du är genuint lösningsorienterad. Min vardag är inte alltid förutsägbar. Planer kan ändras på en femöring på grund av politiska lägen eller tågförseningar. Du behöver vara en person som inte får panik när schemat spricker, utan som rycker på axlarna och hänger med i svängarna.
En hyfsad fysik och förmåga att växla mellan högt tempo (springa till tåget) och längre väntetider är en fördel. När jag till exempel sitter i långa möten uppstår det ofta perfekta luckor där du kan sitta med näsan i din kurslitteratur eller sköta dina egna projekt. Du behöver inte ha gröna fingrar, men du får inte vara rädd för att ta i ett spadtag på kolonilotten.
Tjänsten handlar inte om avancerad vård, utan om service. Du behöver inte ha erfarenhet som assistent sedan tidigare, men gärna någon form av arbetslivserfarenhet.
Vad innebär jobbet i praktiken? Att arbeta som personlig assistent åt mig är att täcka upp där mina muskler sviker i livets alla situationer. Det innebär allt från vardagliga bitar som morgonrutiner och personlig hygien, till att hänga med på politisk revolution, intensiva Almedalsveckor, ogräsrensning på kolonilotten eller chipspåseöppning i soffan. Har du ett intresse för samhällsfrågor och inte är en konservativ skitstövel så kommer vi förmodligen att ha riktigt kul.
Gillar du att vara med där det händer, men har fingertoppskänsla för när du ska ta plats och när du ska backa undan i professionella miljöer? Då är det här helt klart jobbet för dig.
SNABBA FAKTA
Omfattning: Halvtid (50%), vilket innebär i snitt 1 pass i veckan på 24 timmar. Tiderna är oftast 22.00–22.00 (varav några timmar är sovande jour på natten).
Lön: ca 160 kr/timme + OB (Kollektivavtal finns). Att timpengen ligger just där beror på regeringens bristande uppräkning av assistansersättningen, så rikta eventuell frustration dit – jag erbjuder istället en sjukt flexibel och schysst arbetsmiljö!
Resor & logistik: Alla resor i tjänsten ingår självklart. Vi börjar och slutar i princip alltid i Norrköping.
Mat på rull: För "normala" dagar går det utmärkt att ha med matlåda (även om mattiderna kan bli lite flytande). Är vi iväg på längre turer där kyl och mikro helt saknas utgår traktamente.
Körkort: B-körkort och körvana är ett absolut krav.
Språk: Svenska eller engelska.
Plats: Centrala Norrköping, med frekventa turer till Stockholm.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Låter det som ditt nya sidogig? Skicka en rad och övertyga mig om varför du är rätt person! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
602 20 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
9948869