Reservdelsman till Exclusive Cars Sollentuna
The We Select Company AB / Lagerjobb / Sollentuna Visa alla lagerjobb i Sollentuna
2026-06-04
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Exclusive Cars är Sveriges största fristående importör och återförsäljare av bilar från Nordamerika, och marknadsledare på USA-bilar och pickuper i Sverige sedan 1990. Med mottot "Don't dream it – drive it!" erbjuder vi bilar med attityd och körglädje som du inte hittar hos de vanliga bilhandlarna.
Vi har fullserviceanläggningar i Västberga och Sollentuna, och våra verkstäder är auktoriserade för bland annat Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Hummer, Ford F-150, Dodge och Ram Trucks. Vi är kvalitetskontrollerade av DEKRA samt medlemmar i SFVF.
Hos oss blir du en del av ett passionerat team där kundservice i världsklass, samarbete och personlig utveckling står i fokus – och där du får vara med och forma nästa steg i vår fortsatta tillväxtresa.Om tjänsten
Är du strukturerad, noggrann och serviceinriktad med erfarenhet av reservdelshantering? Som reservdelsman hos Exclusive Cars har du en nyckelroll i att skapa ordning, tempo och precision i vår reservdelsavdelning. Du säkerställer att tekniker och kunder får rätt delar i rätt tid, och att lagerflödet fungerar effektivt varje dag.
Tjänsten är placerad i Sollentuna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Service till tekniker: Plocka och förbereda reservdelar till pågående och kommande arbeten. Du ger tekniker stöd kring artikelnummer, lagerstatus och leveranstider för att minimera stillestånd i verkstaden.
Lagerhantering: Organisera och strukturera lagerutrymmen, märka upp och placera produkter korrekt, hantera in- och utleveranser samt genomföra regelbundna inventeringar. Du uppdaterar lagersystemet, administrerar orderflöden och optimerar lagerhållningen.
Godsmottagning: Ta emot och kontrollera leveranser mot beställningar/följesedlar, packa upp och sortera varor samt rapportera avvikelser som transportskador eller saknade artiklar.
Inköp och lagerstyrning: Du ansvarar för att beställa reservdelar och material samt säkerställa att lagret är välbalanserat, uppdaterat och anpassat efter verksamhetens behov.
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med hög standard och professionell utrustning.
Möjlighet att arbeta med exklusiva USA-bilar i en marknadsledande verksamhet.
Ett kompetent och engagerat team där samarbete är en självklarhet.
Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter för att du ska växa i din roll.
En arbetsplats där kvalitet, kundfokus och din insats verkligen uppskattas.
En central roll i en välkoordinerad reservdelskedja som stödjer både tekniker och kunder.
Vi söker dig som har
Tidigare erfarenhet av lagerarbete och/eller reservdelshantering.
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i lagersystem (DMS Kobra är meriterande).
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant även när tempot är högt.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift.
Fysisk kapacitet att hantera tunga lyft enligt ergonomiska riktlinjer.
Ett proaktivt arbetssätt och god samarbetsförmåga.Dina personliga egenskaper
Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och gillar ordning och reda. Du tar ansvar för ditt flöde, ser vad som behöver göras innan någon ber om det och trivs med att ha många bollar i luften. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med teamet och drivs av att göra ett riktigt bra jobb, varje dag.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-teamet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
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192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9948897