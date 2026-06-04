Grundskollärare åk. 4-6 i Ma/NO och teknik till Sundsbroskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2026-06-04
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Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 4-6 till Sundsbroskolan!
Du kommer att ingå i årskursens arbetslag av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och sociala utveckling. Tillsammans skapas årskursens rutiner och utgår ifrån elevens behov i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg lärmiljö med god studiero. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 4 i matematik/NO och teknik där du utbildar och stöttar eleverna i deras kunskapsmässiga utveckling.
Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Hos oss på Sundsbroskolan erbjuds du att vara aktiv i skolan förebyggande elevarbete för att ingå i skolkulturen. Utöver ditt arbetslag av lärare kommer du även att samarbeta med skolans matematiklärare som leds av skolans förstelärare. Din chef är engagerad och närvarande.
I ditt uppdrag ingår mentorskap av klassens elever. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 4-6 i ämne Ma/NO/teknik. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du trivs med att arbeta i arbetslag och att du följer rutiner som finns beslutade. Att du arbetar språkutvecklande i alla ämnen ser vi positivt på. Vi hoppas att du har erfarenhet av att rätta nationella prov och att du är nyfiken på att lära tillsammans med kollegorna.
Om arbetsplatsen
Sundsbroskolan är skolan i byn. På skolan finns cirka 5oo elever och god måluppfyllelse. Vi arbetar löpande med trygghet och studiero för att ständigt förbättra elevernas lärmiljö.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "63636328328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare
Angela Romero angela.romero@malmo.se Jobbnummer
9948864