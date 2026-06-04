HR-administratör sökes till SiS ungdomshem Rebecka
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Ekonomiassistentjobb / Ekerö Visa alla ekonomiassistentjobb i Ekerö
2026-06-04
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba i en administrativ funktion och bidra till högre kvalitet i vår verksamhet? Sök jobbet som HR- administratör på SiS. Rollen är en viktig del i att skapa förutsättningar för SiS att skapa ett mer likvärdigt och effektivt arbetssätt i hela organisationen.
Som HR-administratör stöttar du institutionens chefer i det administrativa HR arbetet, och bidrar till att skapa förutsättningar för att de fullt ut ska kunna göra det de är allra bäst på, att vara närvarande chefer. I rollen arbetar du operativt, självständigt och brett inom hela HR-området, så som rekrytering, diarieföring, avtalsskrivning, hantera lönefrågor och arbetsrättsliga frågor kring villkor och avtal. Du kommer att samarbeta med olika yrkesgrupper på institutionen, inom myndigheten men även med aktörer utanför myndigheten som t ex Statens servicecenter. Du har erfarenhet, kunskap och god vana av att arbeta i olika personalsystem. Hos oss arbetar vi i Primula, Ciceron/Diabas och Reachmee, för att nämna några system.
Vi befinner oss i en förändringsperiod / övergångsperiod på SiS ungdomshem Rebecka och detta har medfört en högre arbetsbelastning - därmed söker vi en person som vill vara delaktig, samarbetsvillig och ställer dig flexibelt till verksamhetens behov. Vi ser att du är ansvarstagande och ser till att färdigställa olika typer av arbetsuppgifter som ingår under ditt ansvar. Du har även lätt att fullfölja olika fattade beslut som upprättats på avdelningen och på ungdomshemmet. Kvalifikationer
För att klara arbetet med goda resultat ser vi att du uppfyller följande krav:
Relevant eftergymnasial utbildning 180 HP från universitet / högskola som Personalvetare, beteendevetare eller liknande.
Erfarenhet av brett administrativ HR-arbete.
Erfarenhet av arbete med chefsstöd.
Kunskaper och erfarenhet av arbetsrätt.
Goda kunskaper i lönefrågor.
God kunskap i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.
Erfarenhet av att arbeta i Primula.
Erfarenhet av HR-arbete av att arbeta inom en offentlig verksamhet såsom kommun eller myndighet.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen så söker vi dig som är van att arbeta konsultativt och är trygg in din arbetsroll. Du tycker om att arbeta både självständigt såväl som tillsammans med kollegor. Genom ditt arbetssätt skapar du förtroende hos de du möter utifrån din profession. Du har ett stort intresse av att hantera hela bredden av HR-administration och har förmågan att planera, strukturera och prioritera bland arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt utifrån målgrupp.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning, som inleds med en sex månaders provanställning.
Tillträde helst omgående, eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Ansökan ska bestå av ett CV och personligt brev.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Misstanke- och brottsregister kommer att beställas via Polisen ifall du går vidare till slutfasen av denna rekrytering.
Om du går vidare i rekryteringen kommer vi att efterfråga examensbevis avseende utbildning.
Välkommen med din ansökan senast den torsdagen den 18 juni, 2026.
Kontakt
Rolf Bergenstråhle
Administrativ chef
Tfn 010 453 24 03Rolf.Bergenstrahle@stat-inst.se
Ahmed Kheniab
HR-generalist
Tfn 010 453 25 76ahmed.kheniab@stat-inst.se
Merja Aahtila
Fackligt ombud SACO-S
010-453 24 09
mailto:merja.aahtila@stat-inst.se
Jenny Kingstedt
ST/OFR
010-453 40 77
mailto:jenny.kingstedt@stat-inst.se
Nicole Leiringer
Representant SEKO
010-4536008
mailto:Nicole.leiringer@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
179 75 EKERÖ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
9948865