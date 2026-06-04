Kontorschef, VVS/Energi | Stockholm
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2026-06-04
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Har du en bakgrund inom VVS/energi? Är du en engagerad person som vill leda, utveckla och få andra att växa? Då kan denna roll som kontorschef hos ENGI vara något för dig! Läs vidare och ansök redan idag!
ENGI befinner sig i en expansiv fas och söker nu en kontorschef till Stockholm. Som kontorschef får du ett helhetsansvar för en etablerad verksamhet med cirka 16 medarbetare. Rollen är i grunden operativ och har sitt fokus på produktion, leverans och teamutveckling. Det innebär att du ansvarar för att verksamheten fungerar effektivt i vardagen, att projekten håller hög kvalitet och att organisationen utvecklas över tid.
Ditt uppdrag:
Leda och utveckla en organisation om ca 16 personer
Skapa tydlighet i struktur, ansvar och arbetssätt
Delegera ansvar och bygga en hållbar ledningsstruktur
Säkerställa tydliga mål, uppföljning och resultatstyrning
Planera bemanning och kapacitet i takt med tillväxt
Rekrytera nya medarbetare tillsammans med övriga chefer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har gedigen erfarenhet inom projektering, gärna inom VVS/energi
Har erfarenhet av att leda team inom teknikkonsultverksamhet
Är affärsmässig och van vid resultatansvar
Vill leda, utveckla och få andra att växa
Har förmåga att skapa struktur och bygga organisationer
För att trivas i rollen behöver du kunna gå från att själv leverera, till att få andra att prestera.
ENGI erbjuder dig:
En stabil grund och tydlig riktning framåt
Möjligheten att få arbeta inom en framtidsbransch som gör skillnad
Kompetenta och duktiga medarbetare med stark teknisk förmåga och god förståelse för kundernas affär
Långsiktiga kundrelationer, återkommande uppdrag och en kundbas bestående av etablerade aktörer inom fastighetssektorn
Konkurrenskraftiga löner och förmåner
Välkommen med din ansökan: Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig! Vi gör löpande urval av ansökningar, så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt. I denna rekrytering samarbetar ENGI med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor kan riktas till Celina Sundberg via e-post: celina.sundberg@jobway.se
eller 070 394 38 32.
Om ENGI: ENGI är ett växande teknikkonsultbolag inom energi och fastighet med en tydlig position: att skapa verklig effekt i kundernas fastigheter. Bolaget arbetar med kommersiella fastighetsägare och kombinerar djup teknisk kompetens med ett starkt affärsfokus. Det som särskiljer ENGI är att man inte stannar vid analyser och rekommendationer. Arbetet sträcker sig hela vägen från idé och energianalys, via projektering och genomförande, till uppföljning av faktisk besparing. Det innebär att ENGI tar ansvar för att åtgärder inte bara planeras, utan också realiseras och ger mätbar effekt. Läs mer på engi.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Evenemangsgatan 31C (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Engi AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832 Jobbnummer
9948890