Grundskollärare åk. 4-6 i Ma/NO och Idrott till Bulltoftaskolan, vikariat
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2026-06-04
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Ref: 20261432 Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Bulltoftaskolan dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet i Ma/NO och idrott för årskurs 4-6.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i nya fräscha och renoverade lokaler. I rollen som lärare hos oss ansvarar du självständigt och i samarbete med dina kollegor för att planera, undervisa och bedöma. Som lärare på Bulltoftaskolan kommer du att arbeta i nära samarbete med dina kollegor. Din undervisning ska vara kreativ och syfta till att stärka våra elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. På Bulltoftaskolan får du möjlighet att arbeta i nya fräscha lokaler på en skola med en sund blandning av analoga och digitala lärverktyg.
I vårt systematiska kvalitetsarbete samt i utvecklingen av kooperativt lärande på våra skolor samverkar vi med Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning samt Umeå Universitet. Du välkomnas till ett positivt team med god sammanhållning och en kultur där vi gärna lär oss av varandra.Kvalifikationer
Du som söker är lärare med behörighet för undervisning i Ma/NO och idrott mot årskurs 4-6. Tidigare erfarenhet att arbeta i 4-6 är meriterande.
Vi söker dig som vill vara med och arbeta för varje elevs bästa skola! Som person är du inspirerande, ansvarstagande, lyhörd och har lätt för att samarbeta med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare.
Du är väl insatt i skolans styrdokument, har en positiv elevsyn och arbetar med den enskilda elevens utveckling. Självklart behärskar du svenska språket väl, i både tal och skrift och delar vår övertygelse att goda relationer är en förutsättning för kunskapsinhämtning. Vi förväntar oss att du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga samt att du kan leda och organisera ditt arbete självständigt. Du ska också ha en vilja att utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och kunskaper.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Inom Bulltofta rektorsområde finns det cirka 500 elever fördelat mellan de tre skolorna Bulltoftaskolan, Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan. På Bulltoftaskolan går cirka 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Det finns en klass i varje årskurs i åk F–3 på Bulltoftaskolan och från årskurs 4 bildas tre paralleller då elever från Bulltoftaskolan, Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan slås ihop. Bulltoftaskolan ligger normalt i anslutning till Beijerspark. Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan är två av Malmös minsta skolor, Karlshögsskolan ligger i villaområdet Håkanstorp och Mölletoftaskolan på gamla Bulltofta flygfält, nära Flygfältsparken. Det går cirka 100 elever på vardera av dessa två skolor, från förskoleklass till och med årskurs 3.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: vikariat till 2026-12-22
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "123456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Rickard Sjövall rickard.sjovall@malmo.se +46721608625 Jobbnummer
9948868