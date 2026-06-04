Servicerådgivare/Planör till Exclusive Cars Sollentuna (vikariat)
The We Select Company AB / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2026-06-04
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Exclusive Cars är Sveriges största fristående importör och återförsäljare av bilar från Nordamerika, och marknadsledare på USA-bilar och pickuper i Sverige sedan 1990. Med mottot "Don't dream it – drive it!" erbjuder vi bilar med attityd och körglädje som du inte hittar hos de vanliga bilhandlarna.
Vi har fullserviceanläggningar i Västberga och Sollentuna, och våra verkstäder är auktoriserade för bland annat Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Hummer, Ford F-150, Dodge och Ram Trucks. Vi är kvalitetskontrollerade av DEKRA samt medlemmar i SFVF.
Hos oss blir du en del av ett passionerat team där kundservice i världsklass, samarbete och personlig utveckling står i fokus – och där du får vara med och forma nästa steg i vår fortsatta tillväxtresa.Om tjänsten
Vill du vara den som skapar trygghet och premiumkänsla för kunden – från första kontakt till färdig bil? Som Servicerådgivare/Planör hos Exclusive Cars är du en nyckelperson i verkstadens vardag och den självklara länken mellan kund och tekniker. Du ansvarar för att leda kunden genom hela serviceprocessen och säkerställer att varje besök präglas av tydlighet, kvalitet och ett professionellt bemötande. Tjänsten är placerad i Sollentuna och är ett vikariat på 12 månader, med goda möjligheter till förlängning. Arbetstider är måndag–fredag 07:00–16:00 eller 09:00–18:00.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Boka in, planera och följa upp service- och reparationsarbeten.
Skapa och administrera arbetsordrar, inklusive prissättning, fakturering och offerter.
Ge rådgivning genom hela serviceprocessen och hålla kunden uppdaterad om status.
Ta emot och hantera kunder via disk, telefon, e-post och webb – samt arbeta proaktivt för hög kundnöjdhet.
Hantera garantiärenden, försäkringsärenden och reklamationer.
Beställa reservdelar och samarbeta nära teknikerna för ett effektivt arbetsflöde.
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med hög standard och professionell utrustning.
Möjlighet att arbeta med exklusiva USA-bilar i en marknadsledande verksamhet.
Ett kompetent och engagerat team där samarbete är en självklarhet.
Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter för att du ska växa i din roll.
En arbetsplats där kvalitet, kundfokus och din insats verkligen uppskattas.
En central roll i vår serviceaffär där du direkt påverkar kundupplevelsen.
Vi söker dig som har
Flerårig erfarenhet av arbete som servicerådgivare.
God förståelse för serviceprocessen och ett starkt fokus på kundnöjdhet.
God förmåga att arbeta strukturerat och effektivt även när tempot är högt.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Du är organiserad, lösningsorienterad och trivs i rollen som "spindeln i nätet". Du skapar förtroende i kundmötet, är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta. Du tar ansvar för helheten, prioriterar smart och drivs av att leverera en kundupplevelse i toppklass.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-teamet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9948893