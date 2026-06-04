Kundvärd till Göteborg
Coor Service Management Aktiebolag / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-06-04
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Är du en person som ser vad som behövs, möter människor med ett naturligt värdskap och trivs i en roll där service står i fokus? Då kan det här vara nästa steg för dig. Välkommen till Coor – hos oss är du skillnaden.
Vilka är vi?
Coor är en stabil arbetsgivare med en varm och inkluderande kultur där du får möjlighet att utvecklas över tid. Vi arbetar med hög ambition med ett tydligt mål att skapa arbetsplatser som fungerar smidigt och upplevs förstklassiga varje dag.
Om rollen
Som kundvärd inom arbetsplatsservice är du Coors ansikte utåt och en central del av kundens dagliga verksamhet. Uppdraget utförs i en modern och centralt belägen kontorsmiljö hos en större organisation med många besökare och höga krav på service och professionalitet. Här bidrar du tillsammans med ett engagerat team till en trivsam, effektiv och välfungerande arbetsplats.
Rollen är bred och varierad och innebär ett nära samarbete med kund, kollegor, leverantörer och fastighetsägare. Genom din närvaro, servicekänsla och förmåga att hitta lösningar skapar du en positiv upplevelse för både medarbetare och gäster.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bemanna reception samt möta kunder och besökare på ett professionellt sätt
Utföra kontorsservice och arbetsplatsnära servicetjänster
Ta emot, registrera och hantera felanmälningar
Planera och utföra dagliga operativa uppgifter enligt avtal
Hantera beställningar mot leverantörer och entreprenörer
Medverka i kundaktiviteter och bidra till utveckling av samarbetet
Distributera post och gods, hantera skyltning, passerkort och konferensrum
Tillsyn av kaffe-/automatlösningar, kontorsmaterial, avfallshantering m.m.
Delta i planering och genomförande av underhållsplaner och årshjul (t.ex. SBA)
Vem är du?
Service är det som driver dig. Du tycker om att hjälpa andra, är lyhörd i mötet med människor och motiveras av att skapa en positiv upplevelse i vardagen. Du tar ansvar, samarbetar gärna och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Med ditt genuina intresse för IT och teknik och din vilja till att lära dig mer bidrar du till service som gör skillnad – varje dag.
Vad vi söker hos dig:
Tidigare erfarenhet av service-, kundvärds-, reception- eller liknande roll
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala system
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: Vardagar 07.30-16.30
Startdatum: 2026-08-17
Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma utföra bakgrundskontrolll vid anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: sandra.bubachbovin@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande så sök in redan idag.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Välkommen med din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9948876