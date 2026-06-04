Leveranstekniker / Tillbehörsmontör till Exclusive Cars Sollentuna
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2026-06-04
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, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Exclusive Cars är marknadsledare inom import av bilar från Nordamerika. Sedan 1990 har vi erbjudit exklusiv service och unika bilmodeller som inte finns hos de vanliga bilhandlarna. Våra verkstäder är auktoriserade för Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Ford F-150, Hummer, Dodge, Ram Trucks samt specialister, Lincoln och Jeep.
Är du praktiskt lagd, noggrann och gillar att arbeta med bilar, tillbehör och smarta lösningar? Hos Exclusive Cars får du arbeta med att färdigställa exklusiva USA-bilar – från montering av extraljus, flaklock och stylingdetaljer till enklare elarbeten och kvalitetskontroller. Du blir en viktig del av flödet och ser till att varje bil är rätt utrustad, snyggt färdigställd och redo att dra blickarna till sig. Då kan du vara den Leveranstekniker / Tillbehörsmontör vi söker.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
I vår toppmoderna anläggning i Sollentuna får du vara en viktig del av arbetet. Som Leveranstekniker / Tillbehörsmontör ansvarar du för att bilarna utrustas, anpassas och färdigställs med hög precision, från extraljus, flaklock och övriga tillbehör till enklare elarbeten och kvalitetskontroller. Ditt arbete är avgörande för att varje bil ska vara rätt utrustad, snyggt färdigställd och redo att göra intryck och avtryck från första metern.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Montera tillbehör på USA-bilar, pickuper och specialimporter.
Installera extraljus, LED-ramper, arbetsbelysning och enklare 12V-utrustning.
Montera flaklock, flaksläde, fotsteg, frontbågar, stänkskydd, kåpor och stylingdetaljer.
Kontrollera funktion, passform, finish och säkerhet efter utfört arbete.
Dokumentera utförda jobb och eventuella avvikelser.
Vi erbjuder
Inspirerande arbetsmiljö: Arbeta i vår nya, moderna anläggning i Sollentuna, en plats som främjar innovation, teamwork och personlig utveckling.
Utvecklingsmöjligheter: Få möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom kontinuerlig kompetensutveckling.
Arbeta med bilar i toppklass: Bli en del av ett team där kvalitet och service står i fokus.
Trygga anställningsvillkor: En konkurrenskraftig anställning med attraktiva villkor där din insats verkligen gör skillnad.
Vi söker dig som har
Teknisk utbildning inom fordonsteknik eller liknande, gärna med erfarenhet av amerikanska bilmärken.
Erfarenhet av verkstadsarbete, tillbehörsmontering eller annat praktiskt tekniskt arbete.
Grundläggande förståelse för fordonsel.
B-körkort. C-körkort är meriterande.
Noggrannhet, ansvarskänsla och öga för detaljer.
Grundläggande kunskaper i branschengelska.
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och effektivt, även när tempot är högt
Är du redo att ta din tekniska karriär till nästa nivå? Skicka in din ansökan idag och bli en del av Exclusive Cars, där vi tillsammans levererar service i världsklass!
Välkommen till Exclusive Cars – där passion och precision möts!
Vi ser fram emot att tillsätta tjänsten omgående och behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9948901