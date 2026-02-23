Däckmontör
Agillo AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agillo AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Däckmontör
Vill du arbeta med praktiska uppgifter i en strukturerad miljö där noggrannhet och ansvarstagande värderas högt? Skicka in din ansökan redan idag!
Däckmontör till Göteborg - Säve
Agillo AB söker nu en engagerad och ansvarsfull däckmontör till en av våra samarbetspartners i Säve. Har du erfarenhet av däckmontering och trivs i en praktisk, tempofylld arbetsmiljö där kvalitet och effektivitet är avgörande? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Placering: Säve, Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Start: 16 mars
Du blir en del av ett team där samarbete, yrkesskicklighet och struktur är centrala delar av det dagliga arbetet.Dina arbetsuppgifter
Montering av däck på fälg
Krängning av däck med hjälp av maskin
Balansering och kontroll av monterade hjul
Övriga förekommande arbetsuppgifter i verkstaden
Arbetet är praktiskt och periodvis fysiskt krävande. Det är därför viktigt att du har god fysik och trivs med ett aktivt arbete.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av däckmontering (krav)
Vana av däckkrängningsmaskin (krav)
God arbetsmoral och hög ansvarskänsla
Punktlig, noggrann och kvalitetsmedveten
Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
Vi erbjuder
En heltidstjänst med fasta arbetstider
Ett sammansvetsat team och tydlig arbetsledning
Möjlighet till fortsatt uppdrag för rätt personSå ansöker du
Är du tillgänglig för start 16 mars och redo för nästa uppdrag? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande.Om företaget
Agillo är ett Göteborgsbaserat bemannings- och rekryteringsföretag som hjälper både människor och företag att växa. Vi tror på handlingskraft, ansvar och viljan att göra skillnad, oavsett bransch. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agillo AB
(org.nr 556741-2282)
August Barks Gata 25 B (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9757034