Däckansvarig sökes till vår däckverkstad i Skellefteå
Norrlands Bil Sverige AB / Montörsjobb / Skellefteå Visa alla montörsjobb i Skellefteå
2026-03-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrlands Bil Sverige AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Malå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i karriären? Har du erfarenhet av däckskifte och vill vara med och leda vår däckverksamhet? Nu har du chansen att kliva in som Däckansvarig på vår toppmoderna däckverkstad i Skellefteå.
Här får du möjlighet att sätta din egen prägel på verksamheten, skapa ett starkt team och bidra till både nöjda kunder och goda resultat.
Varför Norrlands Bil?
Norrlands Bil är en värderingsdriven
organisation där vår värdegrund med Kunden i fokus, Laganda, Ärlighet och Personligt Engagemang står för mer än bara ord. Ledorden ligger till grund för vad vi gör, hur vi beter oss och driver verksamheten. Vi ser dessa ord som en viktig kompass för hur vi ska vara och på vilket sätt vi når uppsatta mål.
Hos oss blir du en del av ett stabilt och välkänt företag med tydligt framtidsfokus. Här kombinerar vi erfarenhet med utvecklingsvilja och ger våra medarbetare möjlighet att växa tillsammans med verksamheten!Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som Däckansvarig leder du den dagliga driften av verkstaden med ansvar för:
- Personal och arbetsmiljö
- Budget, nyckeltal och ekonomiskt resultat
- Att driva en effektiv, lönsam och kundfokuserad verksamhet
Om dig
Vi söker dig som
- Är en naturlig ledare som både ser och lyfter andra
- Har förmåga att motivera, bygga lag och skapa engagemang
- Har administrativ vana och god datakompetens
- Har B-körkort
- Har erfarenhet från däck eller fordon (meriterande, men inte krav)
Framför allt söker vi dig som leder med hjärta och hjärna
• och som vill bygga en arbetsplats där både medarbetare och resultat utvecklas.
Information och kontakt
Placeringsort: Skellefteå
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 7-16
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är 2026-04-06. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Servicechef Josefine Janze på 0705670658 eller mail josefine.janze@norrlandsbil.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrlands Bil Sverige AB
(org.nr 556111-1815), https://www.norrlandsbil.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrlands Bil Jobbnummer
9793195