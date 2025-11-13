CWS Göteborg anställer servicechaufför
2025-11-13
Kom till oss och skapa en hälsosammare och säkrare morgondag tillsammans med oss. Gör skillnad. Gör det på CWS.
Vi söker dig som har service i fokus!
Du kommer du att ansvara för att leverera och hämta mattor hos våra lojala och nöjda kunder. Din dagliga tur börjar och slutar på vår anläggning i Göteborg. Du ansvarar för lastning och lossning av ditt fordon. Under din tur kommer du att ta emot kundförfrågningar och vidarebefordra dem till kollegorna på kundservice eller sälj.
Vi erbjuder dig ett praktiskt introduktionsprogram och medåkning för att lära dig jobbet och turerna.
Vårt område är Göteborg med omnejd och du utgår varje dag från vår depå. Arbetstiderna är måndag till fredag 7-16 men kan variera med senare starttid eller sluttid under högsäsong.
Arbetet sker till stora delar självständigt relativt fritt under eget ansvar på våra turer. Du är därför självständig, strukturerad och social men också en lagspelare.
Servicechaufförer behöver ha en positiv attityd, god inställning och vara full av energi och tålamod. Du är uppmärksam och kan skapa lösningar för kunden. Tunga lyft och att arbeta fysiskt är inga problem för dig. Du har heller inte några problem med att hantera applikationer i smartphones.
• B-körkort
• Gymnasial utbildning
• Svenska i tal och skrift
Du ansöker genom att registrera dig via vårt rekryteringssystem Workday och vi kommer att intervjua löpande!
CWS Sweden AB (org.nr 556294-8777)
