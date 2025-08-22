Customer Service Manager
European Furniture Group är en av Nordens ledande möbelproducenter. Vi designar, utvecklar och producerar möbler för kontor och offentliga miljöer under varumärkena EFG och Savo. EFG erbjuder ett komplett utbud av flexibla och hållbara möbler med tidlös design för alla typer av arbets- och offentliga miljöer. Savo erbjuder innovativa kontorsstolar med fokus på ergonomi och intuitiv design. Våra produkter säljs via auktoriserade återförsäljare, partners och interiörspecialister.
Om rollen:
Som Customer Service Manager hos EFG säkerställer du en serviceupplevelse i världsklass. Du leder och inspirerar teamet, driver en sälj- och servicekultur med fokus på samarbete, proaktivitet och resultat. Ditt fokus ligger på att optimera kundresan, effektivisera processer och stärka lojalitet med målet att utveckla ett högpresterande team i toppklass.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och coacha teamet med fokus på proaktivitet, problemlösning och förbättring
• Utveckla strategier för service och försäljning som höjer effektivitet och kundnöjdhet
• Använda datadrivna insikter för att optimera prestationer och arbetsflöden
• Stärka kundrelationer genom behovsförståelse och proaktiv merförsäljning
• Samarbeta med sälj, marknad, produktion och logistik för smidig orderhantering
• Hantera eskaleringar professionellt och omvandla dem till förbättringsmöjligheter
• Driva användning av ny teknik och smartare arbetssätt
• Använda kundfeedback för att stärka lojalitet och utveckla servicen långsiktigt
Kvalifikationer:
• Universitetsutbildning inom företagsekonomi eller annat relevant område är meriterande, men erfarenhet och ledarskap är minst lika värdefullt
• Dokumenterad erfarenhet av att leda team inom kundservice, kundupplevelse eller försäljning - gärna inom tillverkningsindustrin
• Stark kompetens inom ledarskap och förändringsledning
• Mycket god kommunikationsförmåga och starkt kundfokus
• Kombination av strategisk och operativ förmåga
• Erfarenhet av säljprocesser och orderhantering
• Van att samarbeta tvärfunktionellt och anpassa servicen efter behov
• God systemvana (Microsoft Office, ERP och CRM)
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift Publiceringsdatum2025-08-22Dina personliga egenskaper
Du är en inspirerande ledare med starkt kundfokus, som trivs i förändring och har god förmåga att motivera andra. Du är strategisk men också operativ, proaktiv i problemlösning och relationsskapande i allt du gör.
EFG erbjuder:
• En transformerande ledarroll i ett företag som befinner sig på en resa av tillväxt och innovation.
• Konkurrenskraftig lön och förmånspaket.
• Möjligheter till professionell utveckling och karriärvägar.
• En dynamisk, samarbetsinriktad och framtidsfokuserad arbetsmiljö.
Så ansöker du:
Skicka in ditt CV och ett personligt brev med din relevanta erfarenhet och berätta varför just du är rätt person för denna roll.
Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Läs mer om oss och våra produkter på www.efg.se
och www.savo.com.
Har du frågor om tjänsten så kontaktar du hr@efg.se
.
