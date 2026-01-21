Copywriter sökes till Succé Kommunikation
2026-01-21
Hej tangentbordsryttare! Vi söker en strategisk copy som är lika trygg med varumärkesplattformar som välvalda formuleringar.
Du får gärna ha några år på byrå bakom dig och vara van vid att ta ansvar hela vägen: från workshop, analys och diskussion till presentation, leverans och den där sista meningen som sitter exakt rätt.
Rollen hos oss
Som copywriter på Succé jobbar du både högt och lågt, ofta parallellt. Dels handlar det om det strategiska:
Utveckla varumärken, tonaliteter och kommunikationsplattformar.
Driva och delta i workshops.
Presentera idéer, koncept och strategier för kund.
Ta fram konceptuella idéer och kreativa uttag.
Dels handlar det om det mer vardagsnära, men minst lika viktiga:
Skriva webbcopy, artiklar, reportage och intervjuer.
Ta fram innehållsplaner och copy för sociala medier och nyhetsbrev.
Förädla och vidareutveckla kommunikation i den långa svansen efter större uppdrag.
Vi tror att du trivs när arbetet får börja i frågetecken, resonemang och insikter för att sedan byggas upp till något som känns, märks och gör skillnad.
AI som verktyg, inte genväg
Du behöver inte vara AI-expert, men vi ser gärna att du är nyfiken, kunnig eller aktiv i hur AI kan användas som stöd i research, idéarbete, struktur och produktion. Du vet när det hjälper - och när det mänskliga omdömet, språkkänslan och erfarenheten måste styra.
Vi tror att du:
Har jobbat med kommunikation och varumärke i minst 5 år.
Har erfarenhet av B2B-kommunikation.
Kan växla prestigelöst mellan strategi och hantverk.
Är trygg i olika branscher och snabba omställningar.
Vill skapa kommunikation som faktiskt betyder något.
Om oss på Succé
Vi är en strategisk kommunikationsbyrå som startade 2009 och hjälper företag att bli tydliga, relevanta och långsiktigt starka. För oss är det viktigt att jobba nära våra kunder, med höga ambitioner och låg prestige. Dessutom har vi mycket kul tillsammans - med allt från fikor och AW:s, till firanden och ibland resor. Just nu är vi mitt i en spännande tillväxtsperiod, och varje dag tar vi nya viktiga steg mot framtiden. Vill du följa med?
Heltid
Placering: Göteborg, med viss möjlighet till distansarbete.
Vi erbjuder schyssta villkor, tjänstepension, flextid och friskvårdsbidrag.
Självklart får du all utrustning du behöver.
Skicka personligt brev, löneanspråk och portfolio till jobb@succe.com
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
