Controller till socialförvaltningen
2025-10-10
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap om ekonomistyrning och vill använda din kompetens där den verkligen gör skillnad? Då kan du vara vår nya controller i Socialförvaltningen - här bidrar du till att våra resurser används på bästa sätt för att skapa trygghet, stöd och möjlighet för människor i olika livssituationer.
Välkommen till oss
Som controller blir du en del av socialförvaltningens ekonomienhet som ingår i den gemensamma staben. Här gör du skillnad varje dag genom att bidra till att resurser används på bästa möjliga sätt. På ekonomienheten arbetar cirka 20 medarbetare och består av controllers och ekonomer, ekonomiadministratörer samt avgiftsadministratörer. Arbetsplatsen har fina lokaler och ligger centralt i Jönköping på Juneporten, med närhet både till tåg och buss.
Ditt uppdrag blir att vara controller gentemot funktionen Individ- och familjeomsorgen, en verksamhet som ansvarar för att barn, unga, vuxna och familjer får det stöd och den hjälp de behöver. Här kommer du att stötta funktionschef och ledningsgrupp med att planera, följa upp och analysera ekonomin inom funktionen.
Ditt nya jobb
Du kommer att arbeta med hela processen kring ekonomistyrning på övergripande nivå för Individ- och familjeomsorgen. Det innebär att ta fram underlag för budget, prognoser, investeringar och långsiktig planering, samt att löpande följa upp ekonomin och analysera avvikelser. Som controller samordnar du det löpande ekonomiarbetet, sammanställer och presenterar ekonomisk information, samt fungerar som ett kvalificerat stöd i beslutsfattandet. En viktig del av ditt uppdrag är att utveckla och förbättra ekonomistyrningen, samt att driva utredningar kopplade till verksamhetens behov.
Din närmaste chef är socialförvaltningens ekonomichef, men du arbetar nära funktionschef och ledningsgrupp för Individ- och familjeomsorgen. Du har också ett nära samarbete med kollegorna inom ekonomienheten, vilket ger goda möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap i det dagliga arbetet.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen i ekonomi. Du har några års erfarenhet som controller eller från en likande roll. Det är meriterande om du har arbetat med detta inom en politiskt styrd organisation. Du har god datorvana och är trygg i Officepaketet, du behärskar även svenska väl i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du en god analytisk förmåga och är van att lösa komplexa frågor på ett lösningsorienterat sätt. Du är lyhörd och intresserad av hur ekonomin hänger ihop med verksamhetens mål och resultat. Du är noggrann och kan självständigt driva ditt arbete framåt. Vidare har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer, samarbetar väl med andra och kan förmedla komplex information på ett pedagogiskt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Vi erbjuder dig
Som anställd vid Jönköpings kommun får du ta del av generella förmåner som betald semester från första anställningsåret och flextidsavtal. Vi som arbetsgivare är måna om att våra medarbetare ska må bra och vara friska, varför vi aktivt arbetar efter vår friskvårdspolicy samt erbjuder friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag till fredag.
Urval sker löpande och intervjuer påbörjas efter sista ansökningsdag. I denna rekrytering kommer testverktyg att tillämpas. I din ansökan vill vi att det finns ett CV och bifogat examensbevis, samt gärna aktuella tjänstgöringsintyg.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rekryterande chef, ekonomichef Eva Astliden Milton.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/sa-soker-du-jobb-hos-oss/fackliga-foretradare-pa-socialforvaltningen
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som controller!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
