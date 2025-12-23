Controller till Sibelco i Baskarp
2025-12-23
Om tjänsten
Vi söker tillsammans med Sibelco en senior och affärsdriven Controller till deras nordiska team. I rollen blir du en strategisk affärspartner till deras klusterchefer och driver finansiell planering, kostnadskontroll och resultatstyrning i linje med globala målsättningar.
Tjänsten är en spännande möjlighet för dig som är självgående, analytisk och har ett starkt intresse för verksamhetsstyrning och ekonomi kopplat till tillverkning. Du kommer att arbeta i en internationell miljö med komplexa flöden och höga krav på både noggrannhet och affärsmässighet.
Sibelco är en global ledare inom materiallösningar. Vi utvinner, förädlar och distribuerar industrimineraler och material så som silicasand, fätspat och olivin. Vår site i Baskarp, som är affärsklustrets huvudkontor, ligger vackert vid Vätterns strand och här utvinner vi framföralltsand till industri och sportanvändning. Till affärsklustret hör siter i Västerås, Rønne (Danmark) samt Fossbekk och Spone (Norge).
Kontoret är i Baskarp där det finns möjlighet att jobba 2 dagar i veckan på distans.
Sammanfattningsvis innebär dina arbetsuppgifter:
Vara affärspartner till direktörerna inom Operations och Commercial
Leda arbetet med finansiell planering, budgetering och prognoser
Leverera månatliga resultatanalyser och kommentarer kring avvikelser mot budget och prognos
Följa upp och analysera tillverkningskostnader, inklusive standardkostnader, lager- och produktionsdata
Driva kostnadsoptimering i samarbete med produktion och supply chain
Delta i och bidra till månadsbokslut och intern/extern rapportering
Säkerställa efterlevnad av interna kontroller, redovisningsprinciper (IFRS/GAAP) och lokala regelverk
Stödja investeringsbeslut genom business case-analyser och ROI-beräkningar
Vara expert och coach inom tillverkningscontrolling och standardkostnadsprocesser
Bidra i strategiska projekt såsom automatisering, ERP-uppgraderingar och verksamhetsexpansion
Vi söker dig som Har en examen från högskola/universitet inom ekonomi, finans eller motsvarande
Har minst fem års erfarenhet som Controller, starkt meriterande med erfarenhet från tillverkningsbranschen/FP&A
Har tidigare arbetat i SAP (eller andra liknande system)
Har god förståelse för momsregler och redovisningsprinciper
Är van att arbeta med analys av stora datamängder och har starkt affärssinne
Har mycket goda kunskaper i Excel och är van vid att presentera finansiell information på ett tydligt sätt
Har erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö
Talar och skriver engelska och svenska obehindrat
För att lyckas i rollen tror vi att du är självgående, resultatinriktad och har lätt för att samarbeta med kollegor på olika nivåer och inom olika funktioner. Du har förmågan att omsätta komplex data till konkreta insikter och är en person som trivs med att ta egna initiativ och driva förändring. Du har ett genuint intresse för verksamhetsutveckling, digitalisering och effektivisering.
Detta är en rekrytering där du blir anställd hos Sibelco. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
