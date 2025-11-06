Controller med inriktning projektcontrolling
Lidl Sverige KB / Controllerjobb / Järfälla Visa alla controllerjobb i Järfälla
2025-11-06
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidl Sverige KB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Har du några års controllingerfarenhet i ryggen och är redo för något nytt? Är du dessutom engagerad, kommunikativ och motiveras av att ta ansvar? Då är det här tjänsten för dig!
Din roll
Som controller blir du en del av vårt controllingteam på 13 personer. Du kommer att ingå i vårt
rapporteringsteam och arbetar självständigt i din roll, men samarbetar även med dina närmaste
kollegor och andra avdelningar.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer innefatta:
* Löpande rapportering, uppföljning och analys av styrande nyckeltal.
Ansvar för vår projektcontrolling. Du samarbetar nära vår projektorganisation, validerar
business case, stöttar våra projektledare och håller i utbildningar. * Vara delaktig i månadsbokslut.
Ansvar för uppdatering och effektivisering av våra standardiserade rapporter genom fokus på
förbättringsåtgärder, exempelvis hitta nya tekniska lösningar och driva digitalisering av våra
processer.
Du rapporterar till teamchef för rapporteringsavdelningen.Publiceringsdatum2025-11-06Profil
Vi söker dig som har en avslutad högskoleutbildning inom ekonomi, IT eller motsvarande och har
några års erfarenhet inom controlling. Vidare ser vi att du kommer trivas och lyckas hos oss om
du:
* Är nyfiken och har en god analytisk förmåga.
Motiveras av att ta ansvar och att driva utveckling genom att effektivisera, strukturera och
förbättra våra processer.Har intresse och kompetens i hantering av stora datamängder och är en mycket van användare
av Google Sheets eller Excel.Har en god kommunikationsförmåga, och goda kunskaper i två av följande språk: svenska,
engelska och tyska.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av projektcontrolling.
* Goda tyskakunskaper.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
o Gå in via länken "sök nu"
o Fyll i formuläret
o Bifoga CV
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 7 november 2025.
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "616906-43766954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB Arbetsplats
Lidl Huvudkontor/FTK Kontakt
Lidl Sverige 000000 Jobbnummer
9592543