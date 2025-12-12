Controller inom drift och avtalsefterlevnad
Västanhede är en svensk, privatägd koncern med hjärtat i Dalarna. I koncernen ingår ett tiotal bolag i varierande storlekar och branscher, med persontransporter som kärnverksamhet. I dag är vi i koncernen omkring 600 medarbetare och finns representerade med kontor och bussdepåer i Dalarna, Västmanland, Gästrikland, Uppland, Sörmland, Närke och Stockholm. Hos oss är alla välkomna att växa och utvecklas. Vi arbetar aktivt för alla människors lika värde och strävar efter att vara en arbetsplats där både människor och idéer får plats att blomma. Vi är en koncern med hjärtat på rätt plats och blicken framåt.
Västanhede söker en Controller till koncernens Kontroll & utbildningsgrupp inom drift och avtalsefterlevnad.
Om rollen
Vi söker en analytisk och noggrann Controller på projektbasis, med möjlighet till tillsvidareanställning, som vill vara med och utveckla vårt arbete inom kvalitet, uppföljning och regelefterlevnad. Kontroll- & utbildningsgruppen befinner sig i en expansiv utvecklingsfas där både arbetsuppgifter och arbetssätt formas och förbättras löpande. I rollen får du en viktig funktion i att skapa struktur, säkerställa kvalitet och bidra till att våra processer följer lagar, avtal och interna riktlinjer. Resor kan förekomma i tjänsten.
Arbetsuppgifter i korthet:
• Kvalitetskontroll: Säkerställa att verksamhetens rutiner och processer följer interna och externa krav när det gäller alla våra transporter.
• Uppföljning: Följa upp verksamhetens prestationer som rör vårt utförande gentemot uppdragsgivarna och identifiera förbättringsområden.
• Avvikelsehantering: Analysera och hantera avvikelser, samt föreslå åtgärder.
• Kör- och vilotider: Kontrollera att regler för kör- och vilotider följs.
• Utbildning: Stödja och samordna utbildningsinsatser för förare och driftledare i den del av verksamheten som avser våra transporter.
• Avtalsefterlevnad: Fungera som stödfunktion till avtalsansvarig genom att ta fram relevanta underlag och bidra i arbetet med att säkerställa avtalsefterlevnad.
• Rapportering: Bidra med att ta fram och sammanställa rapporter till avtalsansvarig samt ledning.
• Systemhantering och utveckling: Arbeta med våra verksamhetsnära IT-system och bidra i utveckligs- och förbättringsarbete kopplat till dessa.
Vi söker dig som
• Är van att arbeta både självständigt och i team
• Har god analytisk förmåga och lätt för att se detaljer och samband
• Driven, strukturerad, lösningsorienterad och nyfiken
• Har hög integritet, är prestigelös och följer tystnadsplikt vid hantering av konfidentiell information
• Kommunicerar tydligt och professionellt, med god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift
• Är flexibel och trivs i en verksamhet i utveckling
• Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom ett transportföretagKvalifikationer
• Mycket god datorvana samt kunskap i Office-paketet
• Erfarenhet av administrativt arbete
• God förmåga att uttrycka dig formellt i tal och skrift
• God förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt
• Minst genomförd gymnasial utbildning
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom transportbranschen
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av att ha arbetat i trafikplaneringssystem
• Erfarenhet från kollektivtrafik eller transportbranschen
• Kunskap om kör- och vilotidsförordningen, arbetstidslagen och vägarbetstidslagen
• Kunskap om YKB-utbildning, extra plus om du är utbildare
• Erfarenhet av schemaplanering och avvikelsehantering
• Erfarenhet av löneadministration då vi hanterar månadsrapporteringar, samt frågor gällande bland annat arbetade timmar, lagar och regler kring arbetstider.
• Erfarenhet av statistikarbete eller rapportering mot avtalskund
Vi erbjuder dig
Ett omväxlande arbete som ibland är utmanande men alltid meningsfullt! Våra medarbetare är vår viktigaste resurs därför har alla medarbetare bland annat tillgång till ett friskvårdsbidrag, vi genomför trivselaktiviteter och vi har gratis parkering vid våra depåer. Hos oss blir du del av en inkluderande och prestigelös kultur där vi hjälps åt, delar med oss och tar till vara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, vänta därför inte med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
