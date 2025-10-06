Controller/ekonom vikariat 100%
2025-10-06
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Sorsele kommun är en av de inlandskommuner som står starkt ekonomiskt och som har modet att tänka nytt. Som controller/ekonom hos oss får du arbeta brett, nära både ledning och verksamheter, och bidra till att vår goda ekonomi fortsätter vara en grund för utveckling. Vi är en liten organisation där du snabbt märker att ditt arbete gör skillnad för kollegor och medborgare. Utanför jobbet har du alla möjligheter till en hållbar vardag genom närheten till naturen, tid för återhämtning och ett engagerat lokalsamhälle.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen:
Hos oss arbetar fyra medarbetare med ett gemensamt ansvar för kommunens övergripande redovisning samt kommunens samordnande funktioner inom ekonomiområdet. Enheten ingår i Kommunledningskontoret och ansvarar för hela den centrala redovisningsprocessen samt att planera och på uppdrag leda arbetet i tjänstemannaorganisationen, i budget- och uppföljningsprocesserna.
Vi söker nu en ny kollega till vårt team som vill bidra till att utveckla vår enhet och den service vi ger till koncernen och till våra medborgare.
Arbetsuppgifter:
I din roll som controller ansvarar du för redovisning och uppföljning av verksamheten mot förvaltning och bolag. Du ger handledning och stöd till budgetansvariga/chefer/VD gällande budget, uppföljningar, prognoser och bokslut. Du ansvarar för upprättande av Årsredovisning och Delårsbokslut. Du har förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt och utbildar och stöttar kontinuerligt cheferna i ekonomiprocessen. Du bidrar till att främja ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen och ditt arbete skall genomsyras av professionalism och engagemang. Tillsammans med övriga ekonomer deltar du i fortsatta förändringsarbetet inom redovisning, planerar delårs- och årsbokslutsarbetet samt arbete med räkenskapssammandrag.
Vi söker dig som:
Har en god förmåga att se helhet, arbeta resultatinriktat och få saker gjorda. Vidare omsätter du dina yrkeskunskaper i praktiken och strukturerar, planerar och utför ditt arbete självständigt. Du är nyfiken och öppen för nya arbetssätt och metoder. Du söker ny kunskap och utvecklar din kompetens utifrån verksamhetens behov. Du bidrar till en god anda på arbetsplatsen och har lätt för att samarbeta med både chefer och kollegor.
Kompetens/kvalifikationer:
Du har ekonomisk utbildning på högskolenivå och några års arbetslivserfarenhet.
Arbetet innebär många kontaktytor med både politiker och tjänstepersoner vilket ställer krav på samarbetsförmåga och flexibilitet. En god kommunikationsförmåga i svenska såväl tal som skrift och en analytisk förmåga är andra personliga egenskaper som värdesätts.
För att lyckas med uppdraget har du:
• tidigare arbetat med kvalificerat ekonomiarbete
• erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem, Excel och i övrigt hög IT-vana
• erfarenhet från löpande redovisningsarbete inklusive arbete med del- och årsredovisning
• god vana att kommunicera och presentera ekonomisk information
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med ekonomi inom kommun.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varaktighet/arbetstid:
Vikariat 100%
Tillträde snarast enligt överenskommelse
Sorsele kommun tillämpar individuell lönesättning
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2025/561-023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele kommun
Burevägen 4 (visa karta
924 81 SORSELE Kontakt
Ekonomichef
Ekonomichef
Camilla Dalesten camilla.dalesten@sorsele.se 0952-140 12
9542145