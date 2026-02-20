Controller
Skellefteå står inför en stark utvecklingsresa och det märks i hela vår organisation. Hos oss i socialkontorets centrala stab får du vara med och skapa trygghet, kvalitet och riktning i en tid då verksamheterna utvecklas snabbt. Vi vill nu välkomna en controller som vill bidra till en hållbar välfärd och samtidigt få stora möjligheter att växa i sin profession.
DIN ROLLSom controller blir du en strategisk partner till chefer i en av socialkontorets avdelningar. Du gör det lätt för chefer att fatta kloka, faktabaserade beslut genom att ta fram analyser, följa upp verksamheten och bidra med prognoser som håller hög kvalitet. I praktiken innebär det att du arbetar nära verksamheten som bollplank genom hela styrprocessen - från planering och genomförande till uppföljning och analys.
Du har en central roll i att utveckla och förenkla rapporteringen så att den är användbar och transparent. Samtidigt är du en viktig aktör i förbättringsarbetet, där du tillsammans med kollegor driver utvecklingen av vår ekonomi- och verksamhetsstyrning framåt. Det gör du genom att bidra med idéer, utmana arbetssätt och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHETFör att fungera och trivas i rollen behöver du ha en högskoleutbildning inom ekonomi och erfarenhet som controller, gärna från en större eller politiskt styrd organisation. Den här rollen kräver att du snabbt kan sätta dig in i olika verksamheters behov och arbeta analytiskt för att se samband, helheter och konsekvenser. Det är viktigt eftersom dina analyser får direkt betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling.
Vi söker dig som har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och som tycker om att samarbeta. Det behövs för att du ska kunna vara ett tryggt stöd till cheferna och bidra till ett gott samarbete inom staben och i organisationen. Du behöver också kunna kommunicera tydligt och pedagogiskt, både muntligt och skriftligt, eftersom du ofta gör komplex information begriplig för andra.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och driven. Du trivs när det händer saker, har mod att konstruktivt utmana och vill delta aktivt i förändringsarbete. Det är egenskaper som behövs för att utveckla våra processer och skapa långsiktiga förbättringar.
DIN NYA ARBETSPLATSEkonomi- och kvalitetsutveckling (EKU) hör till socialkontorets centrala stab och består av fyra enheter med ungefär 40 medarbetare. Hos oss blir du en del av en kompetent grupp där vi arbetar tillsammans för att ge verksamheterna stöd inom ekonomi, kvalitet och utveckling. Våra verksamheter står inför både möjligheter och komplexa utmaningar när Skellefteå växer i snabb takt - och du kommer att spela en viktig roll i den utvecklingen.
Vi vet att en trygg vardag är en viktig del av ett nytt jobb. Därför hjälper vi dig att hitta bostad när du börjar hos oss. Här får du också en arbetsplats som präglas av framtidstro, samarbete och vilja att hitta nya lösningar. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och växa i din roll.
BRA ATT VETAVi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)och
se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)för
olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306939/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Socialkontoret Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Sandra Kågström Marklund 0910-73 50 00 Jobbnummer
