Continuous Improvement Manager till Trioworld
2025-11-04
Vill du vara med och skapa en kultur där förbättringar är en självklar del av vardagen? Här får du kombinera tekniskt kunnande med ett närvarande ledarskap, där du coachar, inspirerar och skapar förutsättningar för ett långsiktigt förbättringsarbete.
Om rollen I rollen som Continuous Improvement Manager får du en nyckelposition där du leder utvecklingen av vårt Performance Management System och säkerställer att Lean-arbetet fördjupas, stärks och blir en integrerad del i organisationen. Du har personalansvar för fem processtekniker och en leankoordinator samt blir en viktig ledare i arbetet med att bygga en kultur där ständiga förbättringar genomsyrar det dagliga arbetet. Genom att vara närvarande i produktionen, skapa samsyn och bygga förtroende, bidrar du till att utveckla både ledarskap och struktur.
Du coachar och stöttar våra produktionsledare genom att analysera processer, samla in data och föreslå förändringar som kan leda till långsiktiga förbättringar. Du utbildar medarbetare i Lean-filosofi samt leder både operativa och strategiska projekt som stärker förbättringskulturen och skapar mätbara resultat. Du ansvarar även för att ta fram och underhålla företagets roadmap. Du ingår i produktionsledningsgruppen, rapporterar till Operations Manager och placeringsort är Smålandsstenar. Din profil Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom produktion och förbättringsarbete samt är certifierad i Green Belt. Du har erfarenhet av att driva förändringsprojekt, gärna i större organisationer och har tidigare haft en ledande roll med personalansvar.
Du är trygg i ditt ledarskap, har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera struktur med engagemang. Du är en handlingskraftig person som bygger förtroende och vågar utmana när det behövs, alltid med verksamhetens bästa i fokus. Du har lätt för att skapa samsyn och drivs av att se andra växa. Din kommunikativa förmåga gör att du når fram till olika målgrupper och har en naturlig förmåga att inspirera till förändring. Vidare är du analytisk och nyfiken, med ett öga för detaljer.
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Du blir en del av en organisation som vill framåt, där din kompetens och ditt ledarskap gör skillnad.
Vi Erbjuder Hos oss får du mer än ett jobb, du får en chans att påverka framtiden. Vi erbjuder en arbetsplats där hållbarhet är en självklar del av vardagen, där vi firar framgångar tillsammans och där du får vara med och forma en bransch i förändring. Du blir en del av ett internationellt bolag med stark sammanhållning och ett gemensamt mål, att göra plastindustrin cirkulär.
I den här rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap, vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jennifer Djureholt på 070-209 16 93.
Om Trioworld Group Trioworld är en ledande tillverkare av förpackningslösningar baserade på polyeten- och polypropenfilm och grundades 1965 i Smålandsstenar, Sverige. Vi erbjuder dig en arbetsplats som förser marknaden med hållbara alternativ för våra förpackningslösningar, producerade i företag med goda arbetsvillkor och en hälsosam arbetsmiljö. Vi är ett globalt företag med produktion i Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Kanada och med försäljningskontor i Norge, Finland, Tyskland och USA. Vi kan därför erbjuda dig ett brett utbud av möjligheter.
Som en del av Trioworld kommer du att ansluta dig till ett ansvarstagande företag som tillsammans leder vägen för nästa generation av en bra arbetsplats att arbeta på. Vi hoppas att du vill följa med oss på vår resa! Läs mer om Trioworld Ersättning
