Content creator inom Rekrytering
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Sandviken Visa alla administratörsjobb i Sandviken
2026-03-13
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Sandviken
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Till vår kund i Sandviken söker vi dig som motiveras av att ansvara för att ta fram kreativa annonser och annat kommunikationsmaterial för olika rekryteringsbehov. Du formulerar och producerar innehåll som sedan publiceras i kundens interna kanaler, och använder AI-verktyg som stöd för att arbeta både effektivt och kvalitativt. Arbetet innebär nära samarbete med chefer och verksamheten i stort, där du fångar upp behov, analyserar målgrupper och säkerställer att budskapet landar rätt från start. Du blir en viktig del av arbetet med att attrahera nya talanger och utveckla hur kommunikationen med kandidater utformas.
Arbetstiderna är dagtid och sker på plats i Sandviken.Profil
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av rekrytering och/eller employer branding. Har du tidigare arbetat med att skapa och publicera material inom Talent Acquisition eller kommunikation är det en stor fördel.
För att lyckas i rollen är du en lagspelare med god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ, serviceinriktad och vågar både be om hjälp och komma med egna idéer. Du känner dig trygg med att skapa, korrigera och publicera material och använder AI som ett naturligt verktyg i ditt arbete. Du har ett kreativt öga och god förståelse för hur annonser bör utformas för att attrahera rätt kandidater. Viktigast av allt är att du är nyfiken, initiativrik och inte rädd för att bidra med förbättringsförslag.Så ansöker du
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-03-29. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tilda Jonsson på tilda.jonsson@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Clockwork Inhouse services AB Jobbnummer
9797555