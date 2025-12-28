Consultant Manager IT till Academic Work, Malmö
We make people grow! Våra Consultant Managers har ett stort intresse för andra människor och drivs av att skapa goda relationer till kunder, kandidater, konsulter och kollegor. Du kommer att rekrytera konsulter till Academic Works kunder och vara deras närmsta chef. Här får du möjligheten att växa tillsammans med oss på Academic Work - och vi vågar lova att du kommer ha riktigt kul på vägen!
OM TJÄNSTEN
Consultant Manager är en bred roll där du får möjlighet att arbeta med rekrytering, ledarskap och vara en affärsinriktad HR-partner till dina kunder.
En av våra Consultant Managers beskriver det så här:
"Jag gillar kombinationen av människor, affärer och utveckling. Jag arbetar nära kandidater, konsulter och kunder dagligen. Att vara en karriär & affärspartner ger mig inspiration, jag får möjlighet att se både konsulternas utveckling på nära håll och tillgodose mina kunders kompetensbehov. Motivation och energi hämtar jag från mina kollegor, kulturen på Academic Work handlar för mig mycket om att lyfta kollegor och att glädjas med varandras prestationer!"
I rollen som Consultant Manager kommer du att tillhöra ett team som arbetar med affärsområde IT. Teamet arbetar med kunder, konsulter och kandidater inom IT-branschen, vilket innefattar allt från Systemutvecklare,IT-Support/Tekniker, Data Engineers eller IT-projektledare som exempel. Även om mycket arbete sker självständigt är du tillsammans med teamet engagerad i era gemensamma mål, resultat och affärsområdets fortsatta utveckling och tillväxt.
Din chef och din utveckling
Din teamledare är Sebastian Ottosson och arbetar nära dig och har god insyn i ditt dagliga arbete. Vi har valt att ha operativa chefer för att du ska få bästa stöd i din roll. Vi har ett dedikerat utvecklingsprogram där du i din roll som Consultant Manager har en tydlig utvecklingsplan på årsbasis för att utveckla dina förmågor och vässa dina kompetenser. Vårt utbildningsprogram heter Career Steps och programmet följs upp löpande av din chef. Dina karriärvägar hos oss styr du själv och vi ger dig förutsättningarna.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Rollen som Consultant Manager är varierande och du ges möjlighet att utvecklas brett inom HR samt skaffa dig värdefull erfarenhet av organisations- och affärsförståelse.
• Rekrytering: Kravprofil, annons, urval, intervju, presentation till kund och anställningsprocess
• Skapa kundrelationer: Bygga upp och underhålla affärsmässig relation till dina kunder
• Proaktivt driva affärsdialoger med kunder
• Personalansvar för konsulter: Uppföljning av trivsel, utveckling, arbetsmiljö, utveckla ditt ledarskap, arbetsrätt etc.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som är målmedveten, ambitiös och som vill arbeta i en roll där med många kontaktytor och där affärsmässighet har stort utrymme. Du har en stark tilltro till din kapacitet att hantera utmaningar, en hög ansvarskänsla, förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och säkerställer att du levererar enligt deadline. Att hantera flera uppgifter i ett högt tempo är något du föredrar och känner dig bekväm med. Du tar väl avvägda beslut med hänsyn till olika konsekvenser. Att skapa nya relationer kommer naturligt för dig och du tar på dig ledarrollen när uppgiften kräver det. Du agerar respektfullt mot andra och har förmågan att ta till dig av feedback för att stärka samarbeten och utveckla dig själv. Situationer som kan upplevas påfrestande hanterar du med trygghet och du har en optimistisk samt proaktiv inställning till att lösa även krävande uppgifter.
Vad tar du med dig i rollen som Consultant Manager?
• Relevant akademisk utbildning inom personalvetenskap/HR, beteendevetenskap, försäljning, service management eller liknande
• Erfarenhet av bemannings- eller rekryteringsbranschen
• Arbetslivserfarenhet av säljinriktat arbete och kundkontakt
• B-körkort
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift och behärskar engelska väl i tal och skrift, eftersom du kommer att föra dialog, tillgodogöra dig utbildningar etc. på båda språken
Vad är önskvärd erfarenhet?
• Erfarenhet av rekrytering inom IT eller teknik-branschen
Övrig information
• Start: April 2026
• Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 mån provanställning
• Lön: Månadslön med en fast del samt en rörlig provisionsdel utan tak
• Placering: Malmö, Östergatan 18
Vår rekryteringsprocess
Sök tjänsten genom att klicka på ansök. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Observera att denna ansökan sker via en extern site vilket gör att den inte kommer att synas under "mina sidor" på din profil.
Återkoppling rekryteringsprocess
• På grund av jul och nyårsledighet kommer återkoppling att ske från v.3
Vi använder tester från Alva Labs som en del av rekryteringsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna. Första steget är ett test i logiskt tänkande, som bedömer din problemlösningsförmåga, samt ett personlighetstest som ger oss insikt i dina egenskaper. Testerna stödjer vår ambition att hitta kandidater med högst potential och att främja jämlikhet, mångfald och rättvisa. Om du går vidare i processen är nästa steg intervjuer och referenstagning. Under alla delar av processen utgår vi från en tydligt definierad kravprofil för att säkerställa en strukturerad och objektiv bedömning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på _*frida.astrand@academicwork.se
* _under kontorstid.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sedan starten 1998 har hjälpt över 130 000 young professionals världen över till jobb. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats i absolut världsklass, målet är att ingen medarbetare på Academic Work ska vilja jobba någon annanstans. Vår kultur präglas av våra tre värderingar: Share Energy, Beat Yesterday och Show Heart och vi tror därför på att ha roligt på jobbet, sprida vår energi, nå imponerande resultat och sträva efter att utvecklas.
Hur är det att jobba på Academic Work
• Vår kultur på Academic Work
• Jobba med HR & Rekrytering hos oss
• CSR och miljö på Academic Work
