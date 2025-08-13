CNC-svarvare
2025-08-13
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
Laholm Stål AB
Nu söker vi en CNC-svarvare till Laholm Stål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta: ställning, programmering och svarvning i 2-3 olika svarvar bland annat en karusellsvarv av fabrikat You Ji med FANUC styrsystem.
Vi söker främst dig som har erfarenhet av svarvning (karusellsvarvning är meriterande). Är tekniskt intresserad, noggrann lagarbetare och trivs med fysiskt arbete.
Då vi är inne i en expansiv fas och håller på att röra oss mot att andra skift söker dig som kan tänka dig att jobba kvällsskift.
Vi ser att sökanden har följande egenskaper:
Tidigare erfarenhet av ställa, programmera och köra svarvar
Kontrollera och mäta sitt eget arbete med mikrometer
Kan egenhändigt planera sin arbetsdag
Kan köra och övervaka flera maskiner parallellt
Är kvalitetsmedveten och har ett högt säkerhetstänkande
Har god kunskap i svenska, både tal och skrift
Truckkort klass B (meriterande)
Bor i Laholm med omnejd
Tjänsten ska tillsättas under hösten 2025.
Låter detta intressant?
Kontakta då VD Ola Kaad på ola.kaad@laholmstal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
CV + personligt brev i mejl
E-post: ola.kaad@laholmstal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-svarvare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholm Stål AB
(org.nr 556204-8800)
Industrigatan 9 (visa karta
)
312 21 LAHOLM Arbetsplats
Laholm Stål AB Kontakt
VD
Ola Kaad ola.kaad@laholmstal.se 0727125900 Jobbnummer
