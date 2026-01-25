CNC-Operatör till Värnamo
2026-01-25
Vi söker nu en medarbetare som ska arbeta med CNC-maskiner för tillverkning av kortare serier och enstycksdetaljer.
Arbetet innefattar , körning, skärbyten, ställbladsinstruktioner, maskinunderhållning, mätning samt slutkontroll av produkterna. Vi erbjuder ett varierat arbete med trevliga kollegor i en bra miljö med goda möjligheter att utvecklas.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av CNC.
Inom CNC så kommer det vara CNC-styrda fräsar ni ska operera.
Intervjuer sker löpande.
Krav på körkort samt flytande tal och skrift på Svenska.
Arbetet är belagd i Värnamo Kommun.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: kontakt@swekraftbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC OPERATÖR".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Selim Vitija kontakt@swekraftbemanning.se 0728538466
9703031