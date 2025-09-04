CNC-operatör till Råbe Tooling
2025-09-04
Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Vi söker en skicklig CNC-operatör med inriktning fräs - omgående start! Vår kund Råbe Tooling i Skultuna behöver omgående förstärka teamet med en fräsare, och på sikt även med fler kollegor inom CNC-svarvning. Det här är en chans att kliva in i ett välorganiserat och högteknologiskt företag där kvalitet och precision är i fokus.
Ansvarsområden Självständigt ställa och köra CNC-styrda fräs- och/eller svarvmaskiner
Kontrollmäta och kvalitetssäkra tillverkade detaljer
Bidra till ett strukturerat och rent arbetsflöde
Ort: Skultuna
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, men viss flexibilitet kan förekomma
Om dig
Vi ser att du är en noggrann och självgående cnc-operatör som trivs i en miljö där struktur, kvalitet och samarbete står i centrum. Du har ett tekniskt öga, gillar att lösa problem och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs!
Kvalifikationer Erfarenhet av CNC-fräsning och/eller CNC-svarvning
God vana vid att läsa ritningar och arbeta med mätteknik
Förmåga att jobba självständigt och ta ansvar
Meriterande Kunskaper i Heidenhain, Mazatrol eller Fanuc-styrsystem
Erfarenhet av fleroperationsmaskiner
Industriteknisk utbildning eller motsvarande
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
Råbe Tooling är ett svenskt spetsföretag som utvecklar och tillverkar precisionsverktyg för några av Sveriges mest krävande industrier - från fordons- till flygindustrin. Deras anläggning i Skultuna är ren, modern och extremt välorganiserad. Här möts du av teknisk kompetens, höga kvalitetskrav och en kultur där skräddarsydda lösningar är vardag.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Tilde Jakobsson tilde.jakobsson@dalaindustrisupport.se 0709676913 Jobbnummer
9491460