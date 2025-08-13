CNC-operatör sökes för omgående start

Add-Up Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tidaholm
2025-08-13


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Tidaholm, Falköping, Hjo, Skövde, Tibro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Add-Up Bemanning AB i Tidaholm, Falköping, Hjo, Skövde, Mullsjö eller i hela Sverige

Vi söker nu en erfaren CNC-operatör till vår kund i Tidaholm.
Arbetet kommer bl.a bestå av drift, ställ och underhåll. För att lyckas i rollen, krävs det att man ska kunna läsa och förstå ritningar samt att man har tidigare erfarenheter inom svarv, fräs och produktion.
Vi söker dig som är noggrann, som gillar att arbeta och som är öppen för nya utmaningar. Givetvis lägger vi också stort fokus kring våra 10 beteenden.
punktlig, positiv, förberedd, ansträngning, arbetsmoral, kroppsspråk, energi, passion, coaching, det lilla extra
Krav: CNC utbildning eller erfarenhet.
Arbetet är heltid och är förlagt under 2-skift.
Inledningsvis inhyrning, som sedan är tänkt att övergår till en anställning hos kundföretaget.

Tjänsten kan tillsättas innan ansökingstiden löpt ut.
Frågor besvaras av Andreas Andersson på telnr: 070-5495027

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Add-Up Bemanning AB (org.nr 559086-7973), http://example.com

Arbetsplats
Addup bemanning

Kontakt
Andreas Andersson
andreas.andersson@addup.se

Jobbnummer
9456928

Prenumerera på jobb från Add-Up Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Add-Up Bemanning AB: