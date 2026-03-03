CNC-operatör | Manpower | Sandviken
2026-03-03
Vill du utvecklas som CNC-operatör och arbeta i en modern industrimiljö där teknik och kvalitet är i centrum?
Vi på Manpower söker nu en engagerad och kvalitetsmedveten CNC-operatör till konsultuppdrag hos en av våra stora industrikunder i Sandviken. Vi välkomnar både dig som nyligen avslutat en CNC-utbildning och är redo att starta din karriär, samt dig med erfarenhet som vill ta nästa steg. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Som CNC-operatör kommer du att vara en viktig del av produktionen och ansvara för att säkerställa att utrustning och processer fungerar som de ska. Arbetet innebär att du aktivt bidrar till ett stabilt flöde och en trygg arbetsmiljö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Köra och övervaka CNC maskiner i vår produktion
• Utföra ställ, justeringar och enklare programmering
• Säkerställa kvalitet enligt gällande standarder
• Hantera truck och travers enligt våra rutiner
• Bidra till ett tryggt, effektivt och samarbetsorienterat
Vem är du?
Vi söker dig som har CNC-kompetens från utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet, samt erfarenhet av industri- eller verkstadsmiljö. Du behärskar ritningsläsning och mätteknik och erfarenhet av programmering är meriterande, liksom truck- och traverskort, men inget krav.
För att trivas i rollen bör du ha en god teknisk förståelse, vara noggrann och tycka om att lösa problem. Du är strukturerad, har lätt för att samarbeta och trivs i en miljö där kvalitet och säkerhet står högt på agendan.
Intresserad?
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Elin Olsson via e-post: elin.olsson@manpower.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Som konsult hos Manpower blir du anställd av oss och får en trygg anställning med kollektivavtal, tillgång till en personlig konsultchef och goda utvecklingsmöjligheter inom industrin. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, arbeta nära erfarna kollegor och bidra till en verksamhet som värdesätter engagemang och teamwork. Så ansöker du
