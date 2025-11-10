CNC-operatör
2025-11-10
Är du sugen på något nytt? Då är det kanske just dig vi söker. Till en av våra kunder i Falkenberg söker vi för närvarande en CNC-operatör. Vi ser att du som söker bor i närområdet.
För att trivas i denna tjänst bör du ha ett intresse för teknik och gilla maskiner. Du ser utmaningar som spännande och utvecklande. Dessutom trivs du att arbeta ihop med andra. Har du erfarenhet av arbete där tillverkningen är i mindre serier och enstyckstillverkning, ser vi detta som mycket positivt. Du bör ha goda kunskaper inom ritningsläsning och mätteknik.
Start: enligt överrenskommelseOm företagetProfil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
• Ritningsläsning
• Mätteknik
• Erfarenhet i Heidenhain och Camberedning i Mastercam
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
