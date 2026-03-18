CNC specialist till BAE Systems Hägglunds
2026-03-18
Din framtida utmaning
Nu söker vi dig som vill ta steget in i vår mest avancerade och kvalificerade roll - som CNC-specialist hos oss.
Förutom de utmaningar som själva arbetet erbjuder får du även möjlighet att ta del av förmånliga lönetillägg utöver grundlönen.
Lönetillägget består av två nivåer.
Steg 1: 3 000 kr per månad Steg 2: ytterligare 7 000 kr per månad
När du uppfyller kompetenskraven för båda stegen får du alltså totalt 10 000 kr extra i månaden utöver grundlön.
Vi erbjuder även generösa förmåner och flyttbidrag för dig som vill flytta till Örnsköldsvik för jobb hos oss.
Som CNC-specialist hos oss arbetar du med våra största maskiner. Det handlar bland annat om en PAMA Speedram 2000 - ett arborrverk/golvfräsverk med ett arbetsområde på x=20 000 mm, y=5 000 mm, z=1 600 mm och w=1 200 mm. Maskinen klarar att bearbeta detaljer upp till 5 meter i höjd och 20 meter i längd och styrs via Siemens 840D SL.
Du kommer även att arbeta med vår Toshiba, ett arborrverk som används för bearbetning av skrov och andra större komponenter. Den kan hantera detaljer som är upp till 18 meter långa och 4 meter höga.
Ytterligare en maskin i arbetsområdet är vår SHW Uniforce 6 - ett arborrverk som kan bearbeta detaljer på upp till 16 meters längd och 4,1 meters höjd.
Den du är
För att kunna arbeta med våra stora maskiner och ta del av lönetilläggen söker vi dig med flerårig verkstadserfarenhet inom CNC. Kunskap i olika styrsystem, såsom Heidenhain och Siemens, är meriterande.
Som person är du noggrann, drivande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är flexibel och har god ordningsförmåga. Eftersom vi arbetar i en internationell miljö behöver du behärska svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Publiceringsdatum2026-03-18
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Niklas Kallin, rekryterande chef på telefon 0660-809 83, eller rekryteringskonsult Ola Pettersson, AxÖ Consulting, 070 - 377 02 45.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Intervjuerna kommer ske efter sista ansökningsdagen den 10/8
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
