CI/CD Embedded Software Engineer
2026-01-29
Är du redo att forma framtidens teknik tillsammans med oss på Nexer Engineering? Vi växer inom försvarssegmentet i Göteborg och söker passionerade problemlösare inom CI/CD och DevOps! Här får du chansen att lösa spännande tekniska utmaningar, utvecklas i en innovativ miljö och skapa lösningar som gör skillnad.
Om Nexer Engineering
Vi samarbetar med branschledande företag och är specialiserade på produktutveckling och CI/DevOps. Just nu gör vi en satsning där ett av våra främsta fokus är långsiktiga uppdrag inom försvarsindustrin, där vi täcker kompetensområdena inom allt från mjukvaruutveckling till CI/CD.
Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas inom CI/CD och jobba i teknikens framkant där du utvecklas och lär dig nya saker hela tiden. När du känner att det är dags för en ny utmaning så finns det goda möjligheter att växa vidare genom Nexer - kanske blir du nyfiken på uppdrag hos någon av våra andra produktutvecklande kunder eller att kliva in i en annan roll på sikt? Vi ser inga begränsningar!
Om rollen
Som konsult hos Nexer Engineering går du in i ett av våra uppdrag inom CI/CD och DevOps i Göteborg. I uppdragen kan du till exempel optimera integrations- och byggflödet för inbäddade system och applikationer, samt utforma, implementera och underhålla utvecklingsmiljöer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för CI/CD, gillar att samarbeta och ser utmaningar som möjligheter. Du är en problemlösare med en kommunikativ ådra och trivs i en miljö där du får utvecklas och bidra med din expertis.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Minst fem års erfarenhet inom CI/CD
Goda kunskaper av inbäddade system
Goda kunskaper i Python, Bash
Eftergymnasial utbildning inom Computer Science, Software Engineering eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Andra verktyg och teknologier som är grymt bra att ha med sig är C/C++, Linux, Jenkins, Artifactory, Kubernetes och Docker.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och tycker att Nexer låter som rätt plats för dig? Då ser vi verkligen fram emot att läsa din ansökan! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Nexer som arbetsgivare
Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka.
Vår kultur
Vår vision är Promising future - det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg - framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Engineering AB
(org.nr 559394-9927), http://www.nexergroup.com
Lindholmspiren 9 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
