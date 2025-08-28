Chief Security Officer (CSO) - Säkerhetschef Jula
2025-08-28
Jula Holdingkoncernen är en familjeägd koncern med säte i Skara. Koncernen består av verksamheter inom Retail, Fastigheter, Hotell, Finans och Logistik. Jula och Hööks är två av våra starka varumärken inom detaljhandeln, med närvaro i flera länder och en tydlig tillväxtstrategi.
Vill du vara med och bygga framtidens säkerhetsstruktur inom en växande och dynamisk koncern? Jula Holdingkoncernen söker nu en Chief Security Officer (CSO) - en nyckelroll med stort strategiskt och operativt ansvar för koncernens säkerhetsarbete nationellt och internationellt.
Om rollen
Som CSO är du ytterst ansvarig för att driva, utveckla och förvalta en koncerngemensam säkerhetsinfrastruktur. Du leder det strategiska säkerhetsarbetet och säkerställer en hög, kostnadseffektiv och framtidssäkrad säkerhetsnivå. Samtidigt är du ett starkt operativt stöd till bolagen med fokus på att skapa struktur och trygghet i hela verksamheten.
Ditt uppdrag sträcker sig över hela koncernen, inklusive den omfattande retailverksamheten inom Jula och Hööks. Du och din organisation tillhandahåller expertis, processer och lösningar som bidrar till både riskminimering och affärsutveckling. Placeringen är i Skara även om resor förekommer och är en naturlig del av rollen.
Målsättning
Etablera en fullt fungerande, koncerngemensam säkerhetsplattform som möjliggör skalbarhet, effektivitet och ökad affärsnytta. Uppdraget är att skapa trygghet för personal och kunder, skydda egendom samt sänka kostnader genom att säkerställa strukturer och arbetsmodeller för säkerhetsarbetet, med särskilt fokus på butikssäkerhet som en affärskritisk del av verksamheten. Under din första tid i rollen genomför du en övergripande nulägesanalys av säkerhetsstrukturen inom samtliga bolag och verksamheter i koncernen. Denna analys ligger sedan till grund för en målstyrd handlingsplan som sträcker sig både över det närliggande operativa arbetet och det långsiktiga strategiska utvecklingsuppdraget.
Ansvarsområden
Upprätthålla och vidareutveckla en koncerngemensam säkerhetsstrategi, policyer och metodik
Ansvara för koncernens säkerhetssystem och val av tekniska partners
Driva säkerhetsarbetet i linje med nationell lagstiftning och försäkringskrav
Leda det dagliga säkerhetsarbetet och agera rådgivare i frågor kring hot, våld, risk- och krishantering
Säkerställa strukturerade processer och standardiserade lösningar inom fysisk säkerhet, brand- och tillträdesskydd
Erbjuda skalbara lösningar och stöd för säkerhetsutveckling i koncernens olika bolag
Koordinera koncernens krishantering och säkerställa TRM-struktur (Total Risk Management)
Vi söker dig som har
Relevant eftergymnasial utbildning
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom säkerhet - företrädesvis från retail
En strukturerad, strategisk och analytisk läggning
Förmåga att balansera kravställande och stödjande roller
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Hög stresstålighet och en lösningsorienterad inställning
En prestigelös, jordnära och förtroendeskapande personlighet
I den här rekrytering samarbetar vi med Based on People, har du frågor kring tjänsten eller önskar ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med Per Jerndahl (mail: per.jerndahl@basedonpeople.se
eller sms: 0730-22 10 33) eller Bengt Olander (mail: bengt.olander@basedonpeople.se
eller sms: 0723-26 44 88).
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande!
