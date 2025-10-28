Chief Marketing & Growth Officer
Är du en growth-driven marknadsförare som älskar att generera leads, driva försäljning och samtidigt bygga starka varumärken? Vill du vara med och ta Sveriges snabbast växande hälsokedja till nästa nivå?
Gaudii är en snabbväxande kedja inom bäckenhälsa och corestyrka med kliniker i Stockholm, Uppsala, Umeå och Sundsvall och många fler på väg. Vi arbetar med marknadsledande teknologi för att hjälpa kvinnor och män att öka sin livskvalitet.
Nu söker vi en Chief Marketing & Growth Officer (CMO) som kan bygga vår marknads- och tillväxtmaskin med fokus på att fylla våra kliniker med kunder.
Om rollen
Som CMO hos oss kommer du att:
Bygga en datadriven leadsgenereringsmotor som konstant fyller våra kliniker med nya kunder och medlemmar.
Skapa mycket innehåll själv (copy, inlägg, annonser, nyhetsbrev och reels). Fläckfritt språk i tal och skrift är ett måste.
Driva marknadsföring med smarta, kostnadseffektiva lösningar.
Sätta och exekvera kampanjer på Meta, Google, LinkedIn och andra kanaler med fokus på ROI.
Bygga Gaudiis varumärke nationellt och positionera oss som den självklara aktören inom bäckenhälsa.
Säkerställa att varje marknadsaktivitet kan kopplas till försäljning och intäktsmål.
Tillsammans med VD driva samarbeten, PR och partnerskap.
Jobba nära VD och CFO för att konvertera marknadsföring direkt till revenue growth.
Vi söker dig som:
Är både strateg och do:er.
Har dokumenterad erfarenhet av leadsgenerering och försäljningstillväxt för fysiska enheter mot privatpersoner (t. ex. klinik, gym, retail, hälsocenter, utbildning).
Är van vid att mäta, analysera och optimera kampanjer för bästa ROI.
Tänker datadrivet, men är också kreativ och snabb i execution.
Har koll på hela spektrat: paid, organic, sociala medier, PR och community building.
Är prestigelös, självgående, initiativrik och trivs i ett högt tempo.
Vi vill att du har svaren, inte frågorna.
Meriterande om du har:
Utbildning från Bergs, Hyper Island eller motsvarande.
Erfarenhet från healthtech, träningsbranschen eller scale-ups.
Byggt team eller avdelning tidigare.
Starkt nätverk inom marknadsföring, PR och/eller growth.
Vi erbjuder:
En ledande roll i ett entreprenöriellt och snabbväxande bolag.
Möjlighet att bygga en marknadsorganisation från grunden.
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att förändra människors livskvalitet.
Möjlighet till delägarskap
Plats: Stockholm (med viss flexibilitet) Anställning: Heltid Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ansökan
Känns det som att vi beskriver dig? Skicka in ditt CV och en kort presentation om varför du passar för rollen. Intervjuer sker löpande.
