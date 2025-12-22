Chef till brännskadecentrum
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområdet plastikkirurgi och käkkirurgi bedrivs en stor del av sjukhusets högspecialiserade riks- och regionvård samt två av regionens tre nationella högspecialiserade vårduppdrag, allt i nära samarbete mellan olika specialiteter. Vi är en expansiv verksamhet med ca. 200 medarbetare. och våra profilområden är brännskadevård, läpp-käk-gomspaltskirurgi, kraniofacial kirurgi och mikrokirurgisk rekonstruktion. Vården av våra patienter sker i multidisciplinära team med representanter inom och utanför verksamhetsområdet.
Varför jobba hos oss?
Brännskadecentrum är en kvalitetscertifierad verksamhet enligt ISO 9001 och SS-EN 15224 där vi arbetar med verksamhetens patientflöden för att driva vår utveckling framåt med patienten i fokus. Dessutom är vi verifierade av European Burns Association med omdömet att vi tillhandahåller vård i världsklass vilket gör oss stolta. Avdelningen har ca 70 medarbetare inom flera yrkesgrupper som alla har en bred kompetens. Du får arbeta i dynamiska vårdförlopp och i en vårdkultur där vi handhar patientens hela vårdkedja från avancerad intensivvård till öppenvård och rehabilitering för barn såväl som vuxna.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker en sjuksköterska med ledarerfarenhet som har ett genuint intresse för att leda och vidareutveckla en högspecialiserad verksamhet. Att leda verksamheten kräver dokumenterade ledaregenskaper och förmågan att driva verksamhetsutveckling i en, för vården, utmanande tid. Modet att fatta beslut och förmågan att tänka i nya banor är en av förutsättningarna för att lyckas med uppdraget. Specialistutbildning inom kirurgi, intensivvård, anestesi eller akutsjukvård är meriterande.
Vi erbjuder
Vi söker dig som önskar vara med att leda och vidareutveckla en Nationell Högspecialiserad Vårdenhet (NHV) som ligger långt fram vad gäller nya arbetssätt och digitala verktyg Som en av landets två enheter i landet har vi ett nationellt ansvar för Sveriges brännskadevård, vilket gör att majoriteten av patienterna kommer från andra delar av landet. Brännskadecentrum har 7 vårdplatser men våra patienter behandlas i stor utsträckning också på andra enheter. Verksamheten har ca. 200 slutenvårdstillfällen och 1200 öppenvårdstillfällen per år.
Arbetet som avdelningschef innebär att leda verksamheten mot uppsatta mål genom att ha ett övergripande ansvar för ekonomi, personal och verksamhet och med förmåga att se helheten. Till din hjälp har du ett antal stödfunktioner samt ämnesområdesansvariga läkare, läkarchef och flera andra erfarna chefskollegor. Du kommer att ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp med verksamhetschefen som närmaste chef.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Andres Rodriguez Lorenzo Plastikkirurgi och Käkkirurgi, tfn: 018-612 2157
Ämnesområdesansvarig Överläkare Fredrik Huss 070-794 15 74
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och urval sker löpande.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
