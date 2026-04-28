Chef sjukvårdsskola I 21
2026-04-28
Om tjänsten
Vill du vara med och bygga något nytt - och samtidigt bidra till Sveriges försvarsförmåga? Nu etablerar vi en sjukvårdsskola vid I 21, och söker en chef som vill leda, utveckla och forma verksamheten från grunden.
Det här är en unik möjlighet för dig som motiveras av att driva utveckling, ta ansvar och skapa struktur i en verksamhet under uppbyggnad. Som chef för sjukvårdsskolan får du en central roll i att säkerställa utbildning av hög kvalitet och bidra till att Försvarsmakten har rätt kompetens - i rätt tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten vid sjukvårdsskolan. Du leder, planerar och utvecklar verksamheten så att den bedrivs enligt gällande regelverk och styrningar, med fokus på kvalitet och resultat.
Rollen innebär ett helhetsansvar för både verksamhet och personal, där du säkerställer att utbildningen håller hög standard och möter Försvarsmaktens behov. Sjukvårdsskolan befinner sig i en utvecklingsfas, vilket ställer krav på din förmåga att driva förändring och bygga upp effektiva arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du:
leder och utvecklar sjukvårdsskolans verksamhet
har personalansvar samt ansvarar för utbildningens planering, genomförande och utveckling
säkerställer att utbildning levereras med rätt kvalitet och relevans för krigsförband
samverkar med andra förband samt civila lärosäten
arbetar med kompetensförsörjning, inklusive att stödja legitimerad personal som tjänstgör tidvis
driver utveckling av verksamheten och bidrar till långsiktig förmågeuppbyggnadKvalifikationerKvalifikationer
Dokumenterad chefserfarenhet med personalansvar
Utbildad officer
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Körkort B
Meriterande
Chefserfarenhet från sjukvårdssektion eller liknande verksamhet. Vi ser gärna att du har arbetslett civil sjukvårdspersonal tidigare
Erfarenhet av att utveckla och driva utbildningar
Internationell tjänstgöring inom sjukvårdssektion eller stab
Bakgrund inom försvarsmedicin
Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som skapar struktur, bygger relationer och driver utveckling i en verksamhet under uppbyggnad.
Vi söker dig som är strukturerad och målmedveten, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. I en verksamhet som befinner sig i utvecklingsfas behöver du kunna skapa tydliga arbetssätt, hålla riktning och säkerställa att uppgifter genomförs och slutförs enligt plan.
Du är relationsskapande och har en naturlig fallenhet för samverkan. Rollen innebär många kontaktytor, både internt inom förbandet och externt med andra förband och civila aktörer. Du tar initiativ i sociala sammanhang, bygger förtroende och skapar långsiktiga samarbeten som bidrar till verksamhetens utveckling.
Du är lösningsorienterad och trivs i en miljö där förutsättningar kan förändras. Du har förmåga att snabbt identifiera utmaningar, tänka framåt och hitta praktiska och hållbara lösningar som driver verksamheten vidare.
Som medarbetare är du en god representant för I 21 och Försvarsmakten och bygger ditt arbete på myndighetens värdegrund - öppenhet, resultat och ansvar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsorten är Östersund.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.
Arbetet innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider. Arbetet innebär en del tjänsteresor, främst inrikes.
Frågor angående befattningen besvaras av:
Ulf Sawander, Chef Garnisonsstödsenheten, nås via Försvarsmaktens växel 08- 788 75 00
Fackliga företrädare:
OFR/O, nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
SACO, nås via växeln 08- 613 48 00
SEKO, nås via 0770-45 79 00
OFRO/S, nås via 08-402 40 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av infanteriet i Nedre Norrland.I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildas värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet för att kunna verka från fjäll till hav i subarktisk miljö.Försvarsmaktens arbete är starkt kopplat till myndighetens värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi ser detta som särskilt viktigt i den tillväxt som nu sker med hänsyn till omvärlden, men också för den professionella utvecklingen. Personlig hälsa värdesätts och uppmuntras, det krävs för att kunna göra ett bra jobb för försvaret av Sverige.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. För att klara denna krävs i de flesta fall svenskt medborgarskap. Vid anställning inom Försvarsmakten följer också en krigsplacering, vidare ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands vid behov. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
