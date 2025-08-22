Chef kundtjänst
Wise Professionals AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens kundservice? För kunds räkning söker vi en engagerad och affärsdriven ledare som vill ta ansvar för ett team med höga ambitioner och starkt kundfokus. Du har en förståelse för hur service, kundupplevelse och affärsutveckling samverkar - och du vet hur man skapar engagemang och resultat genom sitt ledarskap. Uppdragsperioden är från september och 6 månader framåt med möjlighet till överrekrytering till kund för rätt person.
Din roll
I denna roll leder du ett kundserviceteam som arbetar med rådgivning och support inom komplexa tjänster riktade mot både privatpersoner och företag. Du har ett övergripande ansvar för att teamet levererar hög kvalitet i varje kundmöte, oavsett kanal. Genom att kombinera coachning, operativ styrning och affärsmässigt tänkande säkerställer du att teamet både möter och överträffar förväntningarna.
Du arbetar aktivt med att identifiera kundbehov och omvandla dessa till konkreta affärsmöjligheter. I varje interaktion med kund ser du potentialen att skapa värde - både för kunden och för verksamheten. Du har ett helhetsansvar för teamets prestation, arbetsfördelning och utveckling, och du driver förbättringsinitiativ som stärker både kundupplevelse och interna arbetssätt.
Teamet består av cirka 20 medarbetare och du ansvarar för att skapa en sammanhållen och effektiv arbetsmiljö.
Ansvarsområden
Leda och utveckla teamet mot uppsatta mål och KPI:er
Identifiera förbättringsområden och implementera nya arbetssätt
Initiera och driva projekt som stärker kundrelationer och ökar försäljning
Utforska och implementera digitala lösningar som effektiviserar arbetet
Delta i ledningsgruppen och bidra till strategisk utvecklingPubliceringsdatum2025-08-22Profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda kundserviceteam med goda resultat. Du är van vid att driva förändring i en snabbrörlig miljö och har en förståelse för hur service och försäljning kan integreras för att skapa affärsvärde. Erfarenhet från tjänsteintensiva branscher är meriterande - särskilt om du har arbetat med rådgivning eller abonnemangsbaserade erbjudanden.
Du har goda kunskaper om digitala verktyg och hur dessa kan användas för att förbättra kundservice. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. En akademisk bakgrund inom ekonomi, juridik eller motsvarande är ett plus.
Vi tror att du är
En inspirerande ledare som får människor att växa. Du har ett affärsdrivet mindset och är skicklig på att se möjligheter där andra ser utmaningar. Du är proaktiv, lösningsorienterad och har en stark förmåga att bygga relationer - både inom teamet och med andra delar av organisationen. Du trivs med att arbeta mot tydliga mål och har uthålligheten som krävs för att ta idéer hela vägen till resultat.
När du blir en av oss
Som konsult hos The Pace erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos The Pace ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning.
The Pace är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom Business Administration och tillsätter bland annat roller som Administrativ Chef, VD- och Ledningsassistent, Executive Assistant, Office Manager, Projektkoordinator, Administratör och Sälj-, Jurist- och Kontorsassistent. Vi kan erbjuda dig som kandidat ett brett nätverk av svenska och internationella företag med behov av duktiga administratörer. The Pace är ett affärsområde inom Wise Professionals och vi finns med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Wise Professionals är en rekryteringsbyrå som designar, utvecklar och erbjuder hållbara rekryteringslösningar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges starkaste varumärken tillsammans med arbetsgivare som månar om sina medarbetares arbetsglädje.
Om du vill veta mer Du får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är Konsultchef Emilie Runnegård (emilie.runnegard@thepace.se
) och Emma Rehn (emma.rehn@thepace.se
)
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
The Pace Jobbnummer
9472555