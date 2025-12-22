Chef (kriminalvårdsinspektör) till Östersund
Kriminalvården, Häkten Falun/Österund/Gävle / Chefsjobb / Östersund Visa alla chefsjobb i Östersund
2025-12-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Häkten Falun/Österund/Gävle i Östersund
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Falun/Östersund/Gävle omfattar häktet Falun, häktet Östersund och häktet Gävle. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. Häktena Falun och Gävle ligger 10 resp 5 min promenad från centrum. Till häktet Falun och Östersund tar du dig enkelt med buss.
Vi söker nu en erfaren och trygg chef som vill leda i en växande verksamhet. Du får ett viktigt och meningsfullt uppdrag att bidra till ett tryggare samhälle genom att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom vårt verksamhetsområde. Din placeringsort kommer att vara Östersund.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare, som genom ditt ledarskap skapar stabila, ansvarstagande och självständiga arbetsgrupper. Du har erfarenhet av att driva förändringar inom förhållningssätt, arbetssätt och verksamhetskultur och trivs i en utvecklingsorienterad miljö.
Du är van vid att arbeta med chefens årshjul och hantera de viktiga processer som ingår, såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, värderingsfrågor, bemötande, medarbetarsamtal och lönerevision. Vi söker en driven och engagerad chef som kan kombinera operativt ledarskap med ett långsiktigt fokus på både människor och resultat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande med:
* Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Relevant Chefserfarenhet från offentlig verksamhet
* Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Häkten Falun/Österund/Gävle Kontakt
Kriminalvårdschef
Olof Vahlström 0736009877 Jobbnummer
9658663