Chef Asset Management - Transdev Sverige
2026-04-24
Vill du ta helhetsansvaret för kollektivtrafikens mest värdefulla tillgångar, och samtidigt forma framtidens resande i en intressant tid av utveckling gällande elektrifiering och automatisering?
På Transdev Sverige står fordonen i centrum för allt vi gör. Bussar, tåg och båtar som varje dag ska vara säkra, tillförlitliga och hållbara. Nu söker vi dig som vill kliva in i en nyckelroll och leda vår Asset Management-funktion, med tydligt mandat att påverka, utveckla och skapa långsiktig affärs- och samhällsnytta.
Om rollen
Som Chef Asset Management har du det övergripande ansvaret för hur Transdev förvaltar, utvecklar och investerar i sina tillgångar genom hela deras livscykel. Rollen befinner sig i skärningspunkten mellan strategi och operativ verklighet, där du säkerställer rätt balans mellan kostnadseffektivitet, tillgänglighet, hållbarhet och affärsresultat.
Du leder och utvecklar Asset Management-funktionen och arbetar nära affär, anbud, inköp, IT och fastighet.
Rollen är central för Transdevs fortsatta utveckling och tillväxt och rapporterar till Performance Director.
Ditt uppdrag i korthet
Ta det strategiska helhetsansvaret för tillgångsförvaltning inom buss, tåg och båt.
Leda och vidareutveckla Transdevs Asset Management-ramverk: roller, processer, system och arbetssätt.
Säkerställa att affärsmål, hållbarhetsmål och investeringsplaner hänger ihop, i praktiken.
Ansvara för investeringsbeslut, livscykelkostnader och systematisk uppföljning av tillgångarnas prestanda.
Vara en aktiv och verksamhetsnära partner i förändrings- och utvecklingsinitiativ.
Vidareutveckla Transdevs förmåga inom elektrifiering och automatisering
Ha en nära samverkan med våra affärer.
Bygga starka samarbeten med interna funktioner, huvudmän och leverantörer.
Ansvara för budget, prognos och rapportering inom området.
Driva och stödja affärsprocesser och utvecklingsprojekt som stärker Transdevs erbjudande och leveransförmåga.
Vem vi tror att du är
Du är en trygg och tydlig ledare med hög strategisk förmåga och stark genomförandekraft. Du har arbetat i tekniskt och operativt komplexa verksamheter där tillgångar är affärs- och leveranskritiska och där struktur, data och långsiktig planering är avgörande.
Du trivs med stort ansvar, gillar komplexitet och drivs av att bygga hållbara lösningar över tid. Framför allt motiveras du av att skapa verklig effekt, för verksamheten, resenärerna och samhället.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Ingenjörsexamen (teknisk eller motsvarande bakgrund).
Flerårig erfarenhet av Asset Management, underhåll, teknik, infrastruktur eller annan tillgångsintensiv verksamhet.
Flerårig erfarenhet av strategiskt ledarskap, förändringsarbete och tvärfunktionellt samarbete.
God förståelse för livscykelperspektiv, investeringsstyrning och prestandauppföljning av tekniska tillgångar.
Flytande i engelska både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos Transdev får du mer än bara ett jobb, du får en möjlighet att göra skillnad. Vi erbjuder en spännande och meningsfull roll i ett värderingsstyrt företag där våra medarbetare är vår största styrka. Våra värderingar - Handling, Ansvar, Nytänkande och Samspel - genomsyrar allt vi gör, och du blir en viktig del i att förverkliga dem i vardagen.
Du kommer att ha din bas på vårt huvudkontor i Bromma, med närhet till både Sundbybergs centrum och goda kommunikationer. Här möts du av en inkluderande kultur, engagerade kollegor och en arbetsmiljö som uppmuntrar till utveckling, samarbete och innovation. Du förväntas resa både inom såväl som utanför Sverige.
Vi erbjuder marknadsmässig lön och ett förmånspaket med pensionsplan enligt ITP, Gruppförsäkring, lunchförmån via Edenred och friskvårdsbidrag.
Om tjänsten och processen
Tjänsten är en heltidsanställning tills vidare, med inledande provanställning på 6 mån.
Vi tror på kraften i mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter - det är så vi bygger ett starkare och mer innovativt Transdev.
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi arbetspsykologiska tester för att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Har du frågor?
Tveka inte att höra av dig till Transdev Rekrytering så återkommer ansvarig rekryterare så snart som möjligt.
Ansök redan idag! Vi ser fram emot att höra din historia!Om företaget
Transdev Sverige har cirka 6 500 medarbetare utspridda över hela landet, från norr till söder. Vi är en av Sveriges största kollektivtrafikoperatörer och erbjuder ett brett utbud av persontrafiktjänster inom flera färdslag, såsom buss, tåg och båt. Vår ambition är att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och som aktivt arbetar med hållbara och innovativa lösningar för framtidens persontrafik.
Transdev Sverige är en del av den internationella koncernen Transdev Group, med verksamhet i ett stort antal länder världen över. Det innebär att vi är en del av ett globalt nätverk där erfarenheter, kunskap och arbetssätt delas över landsgränser, bland annat med Frankrike och andra europeiska och internationella marknader. Inom koncernen finns även möjligheter till både kortare och längre internationella uppdrag, vilket ger medarbetare chans att utvecklas i olika roller, miljöer och sammanhang inom Transdevs globala verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
https://jobb.transdev.se
