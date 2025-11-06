Chef - HR Kompetensförsörjning
2025-11-06
Vi befinner oss mitt i den största omställningen i LKAB:s 130-åriga historia där vi ska sätta en ny världsstandard för gruvbrytning, utveckla koldioxidfria processer och utvinna kritiska mineraler för en hållbar framtid. För att lyckas med omställningen är strategier för kompetensförsörjning, ledarskap och kultur avgörande och vi söker dig som vill leda detta arbete.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som chef för HR Kompetensförsörjning blir du en nyckelperson i LKAB:s förändringsresa. Tillsammans med teamet har du ett brett strategiskt ansvar att driva koncernens kompetensförsörjningsarbete och utveckla HR-processer som är i framkant inom employer branding, talent management, ledarutveckling och mångfald.
Du leder ett erfaret team med en TA-chef, HRBP och strateger inom talangförsörjning, ledarutveckling, medarbetarutveckling och inkludering. Totalt består avdelningen av cirka 20 medarbetare. Du ingår i LKAB:s ledningsgrupp för HR och kommunikation och rapporterar till HR- och kommunikationsdirektören.
Det här har du med dig
Som ledare är du strategisk och har förmågan att utveckla långsiktiga HR-processer och strategier för att uppnå företagets vision och mål. Du bygger relationer och främjar samarbete, både inom ditt team och tvärfunktionellt, och är en naturlig ambassadör för kompetensförsörjningsfrågor i hela LKAB-koncernen. Du fattar välgrundade beslut även i komplexa situationer och leder med tydlighet och förtroende. Vidare inspirerar du till nytänkande och har förmågan att omsätta förändring till konkreta resultat som stärker organisationen långsiktigt.
Förutom detta behöver du ha:
- Högskole- eller universitetsutbildning inom PA eller likvärdig utbildning.
- Flerårig erfarenhet av ledarskap och strategiskt HR-arbete inom kompetensförsörjning, employer branding, talent management och mångfald.
- God förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska i tal och skrift.
- B-körkort
Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Stationerad i Kiruna, Malmberget (Gällivare kommun), eller Luleå
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef HR- och kommunikationsdirektör Åse Juhlin på telefon 070-3738177.
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus.
