Chaufför / Lagermedarbetare - Gävle
2026-02-19
Är du en ansvarstagande och serviceinriktad lagspelare som trivs med ett varierande arbete? Vill du arbeta hos en av Nordens största eftermarknadsleverantörer av bilglas? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Pilkington Automotive Sweden AB är en del av NSG Group - en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter för bygg-, fordons- och tekniska specialapplikationer. Koncernen har verksamhet i 30 länder och försäljning i över 130 länder.
I Sverige bedriver vi verksamhet inom affärsområdena Arkitektglas och Automotive och finns representerade på 13 orter med cirka 180 medarbetare.Om tjänsten
Vi söker nu en Chaufför/Lagermedarbetare
till vår verksamhet i Gävle. Rollen är varierad och kombinerar lagerarbete med distribution till våra kunder. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att säkerställa god service, ordning på lagret och effektiva leveranser.
Tjänsten är ett sommarvikariat som sträcker sig över juni, juli och augusti.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Lasta och leverera bilglas och tillbehör till våra kunder
- Ta emot, packa upp och hantera inkommande gods
- Säkerställa god ordning och struktur på lagret
- Medverka vid inventering
- Ordermottagning och enklare försäljningsarbete via telefon
- Bidra med förbättringsförslag i den dagliga driften och arbeta för ökad kundnöjdhet
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt kundfokus. Du trivs med ordning och reda, arbetar strukturerat och tar ansvar för att leverera arbete med hög kvalitet och punktlighet.
Du är en lagspelare med god social kompetens och hög integritet, som samarbetar väl med både kollegor och kunder. Samtidigt har du förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. En positiv inställning och engagemang är viktigt för att bidra till en trivsam arbetsmiljö.
Tjänsten kräver att du har förutsättningar för att arbeta fysiskt.Kvalifikationer
- B-körkort (krav)
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- Truckkort för motviktstruck (B1) är meriterande
Vi erbjuder:
- Ett varierande och utvecklande arbete
- En arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare
- Möjlighet att bidra till utvecklingen av verksamheten i Gävle
Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och välkomnar sökande med olika ålder samt etnisk och kulturell bakgrund. Ur ett jämställdhetsperspektiv ser vi gärna kvinnliga sökande.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter för bygg- och bilindustrin samt för glas till tekniska specialapplikationer. Pilkington Automotive Sweden AB ingår sedan 2006 i koncernen NSG Group som har tillverkning i 30 länder på fyra kontinenter och försäljning i 130 länder. I Sverige finns verksamheten representerad på totalt 13 orter med ca 90 anställda.
