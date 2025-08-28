Chaufför Kranbil / Bodbil
AeMKå AB är ett åkeri anslutet till AMK Transport AB. Vi har stora och medelstora kranbilar. Våra beställare är i huvudsak ställningsfirmor.
Nu utökar vi med en bil och söker därför ny personal.
Du som söker är en trevlig, duktig och schysst person. Givetvis har du C-kort och gärna kranförarbevis. E-kort är ett plus, men främst gillar du att jobba självständigt och bitvis intensivt, kan hantera krävande situationer och arbetsuppgifter och dito kunder.
Förutom lastbilskörkort finns egentligen ingen kravspec utan vi ser mer till dig som person än jämför CV:n. Men skicka ändå ditt CV och en presentation via mail. Glöm ej referenser.
Vi hörs /Kalle Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: kalle@amktransport.se Omfattning
