Chaufför C kort med YKB
2025-09-21
Kemiska Tvätten söker dig som är en driven distributionschaufför!
Vill du vara en nyckelspelare i ett team där din kompetens gör skillnad varje dag? Kemiska Tvätten söker nu en erfaren och engagerad distributionschaufför som vill vara med och säkerställa att våra kunder får den service de förtjänar. Hos oss blir du inte bara en del av teamet - du blir en viktig pusselbit i vår framgång!
Vi letar efter dig som har:
C-körkort: Du behärskar tung lastbil med lätthet.
Giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB): Du fyller de legala kraven och tar ansvar för säkerhet.
Erfarenhet från distributionsbranschen: Du kan navigera effektivt i rollen från dag ett.
Dina framtida arbetsuppgifter:
Ansvarar för leverans och hämtning av tvätt och textilier hos våra nöjda kunder.
Ser till att varje leverans når fram i tid och med omsorg - varje gång.
Genomför daglig kontroll av ditt fordon för att säkerställa säkerhet och tekniskt skick.
Möter kunder med ett leende och en serviceanda som stärker vårt varumärke.
Vad får du av oss?
En långsiktig och stabil anställning i ett företag med möjlighet till utveckling.
Konkurrenskraftig lön och förmåner som visar att vi värdesätter ditt bidrag.
Ett sammanhållet team med kollegor som stöttar varandra - här är ingen en ö!
Moderna fordon och verktyg som underlättar ditt dagliga arbete.
Vi tror att du...
Är en problemlösare med en positiv inställning.
Tar ansvar för dina uppgifter och trivs med att vara ute på vägarna.
Ser värdet i att alltid leverera service med ett extra plus.
Sök redan idag och bli en del av vår resa!
Skicka din ansökan inklusive CV och ett kort personligt brev till rany.chabo@kemiskatvatten.com
. Tveka inte att höra av dig om du har frågor - vi är här för att svara!
Välkommen till ett team där din insats spelar roll - varje dag
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
