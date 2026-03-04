Chaufför (B-kort)

Greja Företagsservice AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-03-04


Vi söker en serviceinriktad och glad chaufför som vill vara med och bidra till professionella leveranser till kunder inom Malmö. Uppdraget är tidsbegränsat mellan den 1 april t.o.m den 31 december 2026.

Om rollen:
Du kommer ingå i ett team om 5 personer och tillsammans kommer ni ansvara för att serva hushållen inom Malmö kommun med nya avfallskärl, reparation av söndriga kärl ute hos kunder samt leverera matavfallspåsar till bostadsrättsföreningar, villor och flerfamiljshus.
Arbetet kräver hög noggrannhet, punktlighet samt ett öga för detaljer men framförallt måste du trivas i en miljö med fysiskt arbete och högt tempo.
Vidare kommer du köra lättlastbil med bakgavellyft, meriterande om du har tidigare erfarenhet av detta.


Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
• In- urlastning av nya kärl samt pallar med avfallspåsar
• Leverans av avfallskärl enligt rutt
• Ge hög service till kunder vid leverans
• Hantera och scanna leveransdokument
• Återtag av gamla förbrukade kärl från kunder
• Ta ansvar för och packa order inför nästa dag

Kvalifikationer:
• Giltigt B-körkort
• Flytande svenska, tal och skrift
• Serviceinriktad och noggrann
• Strukturerad och ansvarstagande

Meriterande
• Erfarenhet av distribution
• God lokalkännedom (Malmö)
• Erfarenhet av arbete med lättlastbil
• Truckkort

Så ansöker du:
Ansök genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev. Märk din ansökan med "Chaufför". Urval sker löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat för uppdraget.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: kontakt@grejaservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Greja Företagsservice AB (org.nr 559447-1996)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9778020

