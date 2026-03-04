Chaufför (B-kort)
Greja Företagsservice AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-03-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Greja Företagsservice AB i Malmö
Vi söker en serviceinriktad och glad chaufför som vill vara med och bidra till professionella leveranser till kunder inom Malmö. Uppdraget är tidsbegränsat mellan den 1 april t.o.m den 31 december 2026.
Om rollen:
Du kommer ingå i ett team om 5 personer och tillsammans kommer ni ansvara för att serva hushållen inom Malmö kommun med nya avfallskärl, reparation av söndriga kärl ute hos kunder samt leverera matavfallspåsar till bostadsrättsföreningar, villor och flerfamiljshus.
Arbetet kräver hög noggrannhet, punktlighet samt ett öga för detaljer men framförallt måste du trivas i en miljö med fysiskt arbete och högt tempo.
Vidare kommer du köra lättlastbil med bakgavellyft, meriterande om du har tidigare erfarenhet av detta. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
• In- urlastning av nya kärl samt pallar med avfallspåsar
• Leverans av avfallskärl enligt rutt
• Ge hög service till kunder vid leverans
• Hantera och scanna leveransdokument
• Återtag av gamla förbrukade kärl från kunder
• Ta ansvar för och packa order inför nästa dag
Kvalifikationer:
• Giltigt B-körkort
• Flytande svenska, tal och skrift
• Serviceinriktad och noggrann
• Strukturerad och ansvarstagande
Meriterande
• Erfarenhet av distribution
• God lokalkännedom (Malmö)
• Erfarenhet av arbete med lättlastbil
• Truckkort
Så ansöker du:
Ansök genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev. Märk din ansökan med "Chaufför". Urval sker löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat för uppdraget.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: kontakt@grejaservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Greja Företagsservice AB
(org.nr 559447-1996) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9778020