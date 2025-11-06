Chafför till Funktionshinder
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Du kommer att arbeta som personlig assistent, en av dina arbetsuppgift är bland annat bilkörning. Veronica Hedenmark AB är välrenommerat Assistansbolag.
start 1 Nov
SKicka med ett personligt Brev
Bakgrundskontroll görs
Plats:Stockholm
Extra jobb
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Vi söker en professionell, erfaren och till en privatperson med behov av regelbundna resor. Du kommer vara en nyckelperson som assistent och köra bilen, i det dagliga livet och ansvarar för säker och punktlig transport, samt ett gott bemötande.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som chaufför
Innehar giltig taxiförarlegitimation (Stockholm)
Van att köra längre sträckor och i olika europeiska länder
God lokalkännedom och trygg i trafikmiljöer
Ej pälsdjursallergiker - hund finns i hushållet
Simkunnig
Flexibel, serviceinriktad och med hög integritet
God svenska och grundläggande engelska i tal.
Arbetet är som personlig assistent
Övrigt:Arbetet inkluderar resor samt olika uppgifter inom personlig assistans för personer med funktionsnedsättning
Arbetstiderna varierar beroende på resplaner och behov
Diskretion och lojalitet är ett krav
Skicka din ansökan med CV och referenser till [e-postadress]. Intervjuer sker löpande
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: Jobb@veronicahedenmark.se Arbetsgivare Veronica Hedenmark AB
(org.nr 559434-8798), http://www.veronicahedenmark.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592662