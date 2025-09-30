CE-chaufför, Stockholm Syd
Staffan Berglund Transport AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2025-09-30
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Staffan Berglund Transport AB i Huddinge
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Berglund Transport är ett företag som satsar på hög service, nöjda kunder och lojala anställda. Företaget grundades 1991 och är ett etablerat åkeri med Stor-Stockholm, Roslagen och Uppland som arbetsfält.
Företaget har idag ca 170 fordon och 200 medarbetare.
Företagets kärnvärderingar innebär att alla vi tillsammans ansvarar för en god arbetsmiljö och att vi uppfattas som professionella med hög kvalitet. Varje anställd ska känna delaktighet och meningsfullhet i arbetet.
Vi ska alltid agera professionellt mot kollegor och kunder genom respekt, vänlighet, samarbete och lojalitet. Professionalitet innebär gott omdöme, gemensamt ansvar för kvalitet och en positiv arbetsplats. Vi tar ansvar för våra uppgifter och utför dem så de överträffar förväntningarna.
Vi söker nu en CE chaufför som kommer att utgå från Södra Stockholm. Du kommer att utgår från Skogås eller Jordbro för att hämta gods med bil och släp. Därefter kommer du att köra butiksleveranser med C-bil. Arbetstid KL 20:00-04:45. Uppdraget startar Jan/feb 2026.
Arbetet genomförs delvis självständigt och i samarbete med andra så det är av yttersta vikt att du är både självgående och har lätt att samarbeta.
Under arbetspasset träffar du ständigt leveransmottagare och därför är det ett krav att du håller ett vårdat yttre och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal o skrift.
Du skall vara stresstålig, Visa stort intresse av att vilja lära samt ha viss datakunskap då vi använder oss av handdator som är en mycket viktig del i det dagliga arbetet.
En stor merit är om du har god lokalkännedom i södra Stockholm samt om du har tidigare erfarenhet av att köra distribution.
Utdrag ur polisens belastningsregister tas vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: jobb@berglundtrp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-Chaufför Sthlm syd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffan Berglund Transport AB
(org.nr 556617-5104), http://www.berglundtrp.se
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffan Berglund Transport AB Jobbnummer
9532484