Cateringchaufför
FC Gruppen AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-06-03
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Vi på FC Gruppen söker ständigt nya förmågor att stärka vårt team med. Nu behöver vi lite extra hjälp redan i sommar för att täcka upp semestrar och stärka upp hösten/vintern
Sedan starten 1993 i Jönköping har FC Gruppen vuxit från frallor i köket till en helhetslösning med event, catering, restauranger och konferens. Vi genomför över 4 000 uppdrag varje år, allt från dagens lunch på en av våra restauranger till arenashower, med passion, precision och ett team du kan lita på.
Hos oss sätter vi kunden i fokus och vill alltid leverera den bästa maten & servicen.
Vi söker en person som är driven, lösningsorienterad, ansvarstagande och lättlärd. Flexibel i sitt arbetssätt och gillar att jobba i team.
Du kommer under veckorna 28,29,30,31 jobba relativt självständigt. Därför ser vi att du omgående kan börja din upplänning. Du ska ha god lokal kännedom i och runt Jönköping och vara bekväm med/ tidigare erfarenhet av att köra/backa med lätt lastbil (b-kort). Läsa och tala flytande Svenska för att kunna möta vår externa kundgrupp.
Arbetstiderna är främst förlagda till 7-16 måndag-Fredag men även helg och kvällsarbete kan förekomma beroende på vad för beställningar som kommer in. Arbete kopplat till övrigt restaurangarbete är mediterande och kommer att förekomma under denna tiden.
Arbetsuppgifterna är i huvudsakligen ihopplock av externa Cateringordrar så som värme/kyl vagnar/porslin/möblemang/tält m.m. Kaffeproduktion till externa beställningar, hämtning av tidigare utkörda catering ordrar samt flytt av interna möbler/maskiner/körningar runt Elmia området.
Referenser ska finnas redo vid ev. intervjutillfälle.
Urval kommer att ske löpande, första kontakt är via mail.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: helen.palmer@fcgruppen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FC Gruppen AB
(org.nr 556460-2224)
Brunnsgatan 2 (visa karta
)
551 17 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Företagscatering Håkan Axelsson Aktiebolag Jobbnummer
9945799