Category Manager Area Manager
Jula AB / Inköpar- och marknadsjobb / Skara Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Skara
2025-11-07
Som Category Area Manager har du en central roll tillsammans med ditt team utveckla att affären och skapa ett attraktivt sortimentserbjudande för våra kunder inom Bygg & Färg samt El & Belysning samt säkerställa att de når uppsatta mål och KPI:er avseende försäljning, lönsamhet, sortiment och lager.
Du är övergripande ansvarig att för kategoriområdets strategiska sortimentsutveckling, försäljningsplanering och prisstrategi mot uppsatta mål för alla marknader. Du bidrar med proaktiva analyser och rapportering samt säkerställer handlingsplaner för att nå satta mål.
Ditt team utgörs av Category Manager och Category Planner där du tar lead för avdelningens fortsatta utveckling inom medarbetarskap och tvärfunktionella samarbeten. Som Category Area Manager rapporterar du till Assortment Manager.
Vad finns i ditt CV?
Vi söker dig som har en längre erfarenhet av chef- och ledarskap. Du har flerårig erfarenhet inom inköp, gärna från en liknande roll inom ett internationellt bolag. Du har arbetat med sortimentsutveckling, förhandling, sourcing och prissättning, erfarenhet från DIY och retail är meriterande. Högskoleutbildning inom ekonomi/marknadsföring är meriterande. Du behärskar engelska i tal och skrift. Du har goda kunskaper i Office program samt erfarenhet från att arbeta i affärssystem- och uppföljningssystem.
Vem är du?
Har du förmåga att lyssna, engagera och skapa resultat genom och tillsammans med andra? Får du en kick av att se människor omkring dig lyckas? Trivs du i en dynamisk miljö där förändringar kan ske snabbt och där nyfikenhet, nya idéer och teamarbete är lösningen på utmaningarna vi möter? Har du förmåga att se affärsmöjligheter, går igång på försäljningsresultat, samt omsätta analyser till strategier och driva igenom fattade beslut?
Om du känner igen dig i detta, då kan du vara den vi söker!
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring - och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet - dina åsikter och insatser spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla.
Bra att veta
Tjänsten är tillsvidare på heltid med 6 månaders provanställning med placering på Julas huvudkontor i Skara.
Jula har kollektivavtal med Unionen
Intervjuer sker löpande
Frågor?
Kontakta Fredrik Bohman, Assortment Manager, fredrik.bohman@jula.se Ersättning
