Cafébiträde samt leveranspersonal

Fikahuset Stenungsund AB / Servitörsjobb / Stenungsund
2026-01-02


Visa alla servitörsjobb i Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Kungälv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fikahuset Stenungsund AB i Stenungsund

Erfarenhet av café och service är meriterande.
Vi söker dig som har ett huvud för service och är flexibel för denna kombi-tjänst där du inleder dagen med att leverera produkter till försäljning för att sedan vara rastavlösare i caféet. Anställning 20-80% enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter kan vara:
• Köra leveranser ut till företag i Stenungsund
• Stödhandla
• Hämta/lämna alla produkter till försäljningsställen
• Diska och städa
• Kassahantering och service
KRAV:
Flytande svenska
B-körkort
Kassavana
Gilla teamwork! :)
Om du är en person som gillar ett aktivt arbete och är inte rädd för att ta i, samt gillar kundservice, så ser vi fram emot att höra från dig.
Vi kommer läsa igenom alla ansökningar i Januari och hör av oss till aktuella.
ANSTÄLLNING FRÅN FEB FRAMÅT
/FIKAHUSET STENUNGSUND

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@fikastenungsund.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fikahuset Stenungsund AB (org.nr 559313-7267)
Västra Köpmansgatan 22 (visa karta)
444 30  STENUNGSUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9667790

Prenumerera på jobb från Fikahuset Stenungsund AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fikahuset Stenungsund AB: